LIVE Alexei Buzu prezintă harta administrativ-teritorială, propusă în contextul reformei administrației publice locale

Secretarul general al Guvernului R. Moldova, Alexei Buzu, susține o conferință de presă de prezentare a propunerii noii hărți administrativ-teritoriale, în contextul reformei administrației publice locale.

Sursa: privesc.eu

Secretarul de stat a subliniat că în primării vor fi introduse poziții pe elaborarea de proiecte, achiziții publice, planificarea teritoriului, „poziții care lipsesc acum cu desăvârșire în majoritatea primăriilor”.

La nivel de prestare a serviciilor, Buzu spune că lucrurile vor rămâne neschimbate, întrucât în fiecare localitate va fi un reprezentant al primarului, care va administra centrul unificat de prestare al serviciului. Astfel, dacă cetățenii vor avea nevoie de o audiență, o consultare, adeverință sau alt gen de serviciu, el se poate adresa la acest centru unificat.

Sursa: privesc.eu

Cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari: Nord, Centru, și Sud. Totodată, va fi creat municipiul Taraclia, dar vor fi păstrate și Uniunea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG) și municipiile Chișinău și Bălți.

Pe 2 septembrie, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că 561 de primării din R. Moldova au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară, numărul reprezentând 63% din totalul primăriilor din țară. Tot atunci, Buzu a susținut că următoarea etapă vizează 254 de primării, care vor trece la amalgamarea normativă. În rezultat, în anul 2027, numărul primăriilor va ajunge, estimativ, la 292.

Reforma administrației publice locale a fost lansată de Guvern la începutul anului 2026 și urmărește consolidarea capacității administrative a primăriilor și îmbunătățirea serviciilor publice.