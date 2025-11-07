Liderul Siriei, inclus lista persoanelor implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Ordinul semnat de șeful SIS

Serviciul de Informații şi Securitate al R. Moldova (SIS) a inclus în lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă numele liderului sirian Ahmed Hussein al-Sharaa. Ordinul a fost semnat la 3 noiembrie de șeful SIS Alexandru Musteață și publicat în Monitorul Oficial.

Captură de ecran: Monitorul Oficial

Abu Muhammad al-Julani este liderul grupării sunnite Hayat Tahrir al-Sham, care a condus ofensiva care a dus la răsturnarea lui Bashar al-Assad, scrie Euronews.

Este un activist al mișcării jihadiste cu o experiență politică și militară considerabilă. Și-a schimbat de mai multe ori poziția politică pentru a obține sprijin, iar uneori nu s-a supus deloc ordinelor, eliminându-și concurenții.