Liderii europeni vor avea o „reuniune pregătitoare” cu Zelenski înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru discuția cu Trump

Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea luni cu preşedintele american Donald Trump vor avea o discuţie separată cu preşedintele ucrainean înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele SUA, a anunţat Comisia Europeană, potrivit AFP, preluată de Agerpres și G4Media.

Este vorba despre o „reuniune pregătitoare”, care se va desfășura înaintea întâlnirilor cu președintele american la Casa Albă, a indicat executivul european în agenda sa oficială.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă, 16 august, că liderii europeni vor avea cu Zelenski discuții pentru a-l pregăti cu „câteva sfaturi bune” astfel încât să nu se repete la Casa Albă scena din februarie, când președintele ucrainean și cel american s-au certat în văzul lumii.

După summitul avut vineri, 15 august, în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, președintele american a anunțat că, în urma progreselor obținute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar dacă decurge bine discuția cu acesta privind o soluționare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski, transmite Agerpres.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi insistă pe un armistiţiu, dar rămâne de văzut dacă îşi va menţine aceste poziţii la întâlnirea cu Trump, care a subliniat că, pentru un acord de pace, Ucraina va trebui să renunţe la unele teritorii.

Cei doi vor avea luni o reuniune bilaterală la Casa Albă, la care va participa şi vicepreşedintele american J.D. Vance, după care va urma o întâlnire în format extins la care se vor alătura liderii europeni susţinători ai Ucrainei veniţi acum la Washington, respectiv preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte.