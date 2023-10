Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, în vizită la Chișinău, la invitația președintei Maia Sandu

Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va efectua în perioada 20-21 octombrie o vizită în țara noastră. Anunțul a fost făcut de aceasta pe platforma X, fostul Twitter, cu mențiunea că vizita a fost inițiată la invitația președintei Maia Sandu.

Tihanovskaia a precizat că urmează să se vadă la Chișinău și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Totodată, aceasta se va alătura Forumului Femeilor din Moldova 2023 și va avea o întrevedere cu

Grupul parlamentar pentru Belarusul democratic.

