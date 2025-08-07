Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile. Locul a fost stabilit”

Administrațiile prezidențiale a Rusiei și SUA au ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele zile, relatează agenția rusă de presă IFAX, citându-l pe consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, transmite Sky News.

Oficialul ar fi declarat că toate părțile au început să lucreze la detalii.

„La sugestia părții americane, s-a convenit asupra unui acord de principiu pentru organizarea unui summit bilateral în zilele următoare, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Ușakov.

De asemenea, s-a convenit asupra locului întâlnirii, care va fi anunțat ulterior.

Anterior președintele american Donald Trump a declarat după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, că există o „perspectivă foarte bună” a unei întâlniri la nivel înalt în curând cu Rusia, care ar putea duce la sfârșitul războiului din Ucraina, a scris CNN.

„Am avut niște discuții foarte bune cu președintele Putin astăzi și există o șansă foarte bună să încheiem”, a spus el în Biroul Oval, când a fost întrebat despre șansele unei întâlniri pe termen scurt.

„Acest drum a fost lung și continuă să fie lung, dar există o șansă bună să existe o întâlnire foarte curând”, a adăugat el.

Anterior, după întâlnirea Putin-Witkoff, Trump le-a spus liderilor europeni, într-o convorbire telefonică, că dorește să se întâlnească în curând – posibil chiar săptămâna viitoare – cu Putin, urmată de discuții trilaterale cu liderul rus și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. O sursă guvernamentală europeană a confirmat, de asemenea, conținutul convorbirii.

Doi oficiali de la Casa Albă au declarat pentru CNN că Putin a sugerat o întâlnire cu Trump în timpul întâlnirii față în față a liderului rus cu Witkoff la Moscova.

Asistenții lui Trump au început imediat să planifice aceste întâlniri, potrivit celor doi oficiali ai Casei Albe. Având în vedere că o călătorie prezidențială și o întâlnire importantă cu doi lideri mondiali ar necesita în mod normal timp pentru planificare, acești oficiali au remarcat că Trump își îndemna echipa să acționeze rapid.

Potrivit Casei Albe, nu a fost stabilită încă o locație, dar sunt în discuție mai multe opțiuni. Aceasta a afirmat că discuțiile ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni.