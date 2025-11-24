„Jurnal TV” a fost sancționat cu 10 mii de lei pentru încălcarea normelor privind protecția minorilor la difuzarea filmului serial „Plaha”

Postul de televiziune „Jurnal TV” a fost amendat cu 10 mii de lei pentru devieri de la reglementările legale cu privire la protecția minorilor, în contextul difuzării filmului serial „Plaha”, anunță luni, 24 noiembrie, Consiliului Audiovizualului (CA).

Conform verificărilor autorității de reglementare, postul TV a difuzat programul audiovizual „Plaha” în perioada 15 – 26 septembrie. Ora de difuzare, în majoritatea cazurilor, a fost 21:00, astfel, potrivit CA, în zilele de 16, 18, 24 și 25 septembrie, producția cinematografică fiind transmisă cu începere de până la ora menționată. Programul audiovizual a fost difuzat și în reluare, la orele 12:45.

„S-a constatat că postul TV a clasificat producția cinematografică diferit. Astfel, în orele de seară, filmul a fost clasificat conform pct. 50 sbpct. 3) din Regulament: programe interzise copiilor în vârstă de până la 12 ani, denumite în continuare programe «12», iar în orele de zi, acest program a fost clasificat conform pct. 50 sbpct. 2) din Regulament: «programe care pot fi vizionate de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu familia, denumite în continuare programe «AP» (acord parental)»”, a precizat CA.

În acest sens, menționăm că programele clasificate „12” se difuzează numai după ora 20:00, iar cele „AP” nu au restricții temporale, dar sunt atribuite programelor audiovizuale cu un conținut specific.

Astfel, în orele de difuzare de seară, filmul serial a conținut scene violente de agresiune fizică, soldate cu deces; scene cu o conotație sexuală; limbaj licențios; consum explicit de droguri și de alcool; un caz de suicid, cu sugerarea metodei prin care s-a înfăptuit fapta; omor la comandă; trafic de persoane etc., iar în orele de difuzare de zi, postul TV a estompat limbajul licențios în limba română, în raport cu celelalte aspecte conținutul programului rămânând identic.

Potrivit CA, exemplele relevante, expuse în raportul de control, reliefează că, pentru fiecare episod al programului vizat, au fost specifice conținuturi și modele de comportament de natură să determine clasificarea programului ca fiind nepotrivit și interzis copiilor cel puțin sub 15 ani, clasificările „AP” și „12” fiind eronate.

Conform pct. 61 și 62 din Regulament, în programele clasificate „AP” și „12” nu este permisă difuzarea cazurilor în care sunt redate scene de acte sexuale; consum de droguri sau alcool, reprezentate într-o lumină pozitivă; limbaj vulgar și gesturi obscene de intensitate mare; violență fictivă, care duce la leziuni grave sau deces; suicid; omucideri.

„De asemenea, personajele au utilizat frecvent un limbaj licențios; s-au dedat la consum de alcool sunt prezente scene cu metoda de consum a substanțelor narcotice; este expus consumul de produse de tutun, în context de relaxare și modalitate de rezolvare a problemelor; sunt redate omoruri și un caz de suicid.”

CA a mai specificat că filmul „Plaha” a fost difuzat în reluare, în orele de zi (12:45), cu clasificatorul „AP”. Suplimentar, pe 20 septembrie, începând cu ora 13:51, au fost difuzate în reluare episoadele 1, 2, 3, 4 și 5.

Astfel, s-a constatat relevanța prevederilor art. 15 alin. (1) din Codul Serviciilor Media Audiovizuale (CSMA), care prevede că: „Furnizorii de servicii media au obligația să respecte principiul interesului superior al minorului.”

În plus, potrivit art. 15 alin. (7) lit. a) din CSMA: „Programele audiovizuale susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare dacă: a) acestea sunt difuzate în intervalul orar stabilit conform clasificării programelor audiovizuale”.

Suplimentar, s-a constatat pertinența următoarelor norme din Regulamentului CA privind

conținuturile audiovizuale: