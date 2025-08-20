Israelul a aprobat un plan care ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian cu continuitate teritorială

Israelul a aprobat miercuri, 20 august, un proiect cheie de construire a 3400 de locuințe în Cisiordania ocupată. Planul, potrivit criticilor săi, ar tăia acest teritoriu palestinian în două și ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian cu continuitate teritorială, scrie Agerpres, cu referire la AFP.

„Sunt bucuros să anunț că, în urmă cu doar o oră, administrația civilă a aprobat planificarea pentru construirea cartierului E1!”, a transmis într-un comunicat Guy Yifrah, primarul coloniei israeliene Maale Adoumim.

Perspectiva aprobării acestui proiect emblematic și controversat de către un comitet tehnic israelian a provocat săptămâna trecută reacții negative în lume. ONU și UE au chemat Israelul să renunțe la proiect.

Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, de extremă dreapta, a chemat joi la accelerarea punerii în aplicare a planului și la anexarea Cisiordaniei – teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967 -, ca ripostă la intenția anunțată de mai multe țări de a recunoaște statul Palestina.

„Pacea acum”, ONG anti-colonizare, a avertizat contra unui „plan fatal pentru viitorul Israelului și pentru orice șansă a unei soluții cu două state” la conflictul israeliano-palestinian.

În afara Ierusalimului de Est, ocupat și anexat de Israel, circa 3 milioane de palestinieni trăiesc în Cisiordania, alături de aproximativ 500 000 de israelieni instalați în colonii considerate de ONU ilegale din punctul de vedere al dreptului internațional.

Colonizarea Cisiordaniei, teritoriu frontalier cu Iordania, s-a desfășurat sub toate guvernele israeliene, fie de stânga sau de dreapta, după 1967.

Ea s-a intensificat net sub executivul actual, mai ales de la începutul războiului actual din Gaza.

Tot de atunci s-au înmulțit ciocnirile, uneori mortale, între palestinieni pe de o parte, armata și coloniștii israelieni, de cealaltă parte.

Autoritățile israeliene restricționează puternic deplasările palestinienilor din Cisiordania, obligați să dețină un permis pentru a trece prin punctele de control și a intra în Ierusalimul de Est sau în Israel.