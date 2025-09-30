Irina Rîngaci a câștigat medialia de aur la lupte pe plajă în Grecia

Sportiva Irina Rîngaci a obținut medalia de aur la Beach Wrestling World Series, campionat mondial care a avut loc în perioada 27–28 septembrie, la Katerini, Grecia. Aceasta a obținut performanța în etapa a patra a Seriei Mondiale de Lupte pe Plajă.

Sportiva a trecut în etapele preliminare de adversare din Bulgaria, Grecia și Ungaria, iar în semifinale a dispus de ucraineanca Olena Nikitinska.

Rîngaci urmează să participe și la etapa finală a acestei competiții în luna octombrie în Egipt.