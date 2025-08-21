Întreprinderile mici din agricultură pot obține 150 mii de euro pentru activități de procesare, ambalare și depozitare

Întreprinderile micro și mici din sectorul agricol pot accesa finanțări prin programul IFAD VIII, destinate dezvoltării activităților de procesare și infrastructură post-recoltare. Valoarea maximă a creditului este de 150 mii de euro, acoperind până la 90% din valoarea proiectului, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Contribuția agricultorilor ar fi de minimum 10%, iar termenul de rambursare ajunge până la 8 ani, cu o perioadă de grație de până la 4 ani.

„Investițiile eligibile vizează procesarea, calibrarea, ambalarea și etichetarea produselor agricole, construcția de depozite și camere frigorifice, precum și utilizarea energiei regenerabile pentru activități post-recoltare. Beneficiarii pot accesa credite cu dobânzi avantajoase, scutiri de TVA și facilități vamale, utilizabile pentru mijloace fixe sau capital circulant”, potrivit MAIA.

Accesarea finanțărilor se realizează prin intermediul instituțiilor financiare partenere, disponibile pe www.ucipifad.md/parteneri.

Potrivit ministerului, proiectul „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)” este realizat de Guvernul R. Moldova și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prin UCIP IFAD, cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă.