Instanța a decis: cererea de chemare în judecată depusă de un post TV împotriva Consiliului Audiovizualului a fost respinsă

Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de „PRO TV Chișinău” împotriva Consiliului Audiovizualului (CA), privind anularea unei decizii a autorității de reglementare din mai 2024. Atunci, postul TV a fost sancționat cu două avertizări publice – una pentru încălcarea a două prevederi din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA): asigurarea informării corecte și protecția minorilor. Hotărârea a fost pronunțată pe 15 octombrie, potrivit unui comunicat al CA.

În aprilie 2024, CA a dispus un control tematic referitor la reflectarea evenimentelor dedicate Zilei internaționale a romilor, care fusese marcată pe 8 aprilie, în privința a 8 posturi TV din lista must carry: „Moldova-1”, „Moldova-2”, „TV Găgăuzia”, „TVR Moldova”, „Jurnal TV”, „TV 8”, „R Live TV” și „Exclusiv TV”, precum și a 2 posturi TV cu cea mai mare audiență, conform datelor prezentate de instituția specializată: „Cinema 1” și „PRO TV Chișinău”. Monitorizarea a vizat orele de maximă audiență ale serii.

Controlul efectuat de CA a arătat că, în ziua respectivă, în cadrul ediției informative de la ora 17:00, „PRO TV Chișinău” a difuzat o știre cu titlul „Ziua Internațională a Romilor”. În cadrul subiectului a fost reflectat marșul organizat de către mai multe femei de etnie romă cu ocazia Zilei internaționale a romilor.

În timpul programului audiovizual, unul dintre participanții la marș a menționat că programul Guvernului de susținere a populației de etnie romă, prevăzut până în 2025, nu ar fi deschis și pentru femeile comunității. Or, chiar și atunci când o declarație constituie o judecată de valoare, ea trebuie să aibă o bază faptică suficientă.

„Prin urmare, au fost relevante prevederile art. 13 alin. (4) din CSMA, potrivit cărora: „În cadrul programelor audiovizuale de știri, pentru care exactitatea și corectitudinea sânt esențiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii.””, precizează CA.

La fel, rezultatele monitorizării au arătat că „PRO TV Chișinău” nu a ținut cont de protejarea imaginii copilului în cadrul programului audiovizual difuzat, asociindu-l cu abandonul școlar și cu analfabetismul. Mai exact, atunci când s-a vorbit despre revendicarea dreptului copiilor de etnie romă la educație, pe ecran erau postate imagini marca UNICEF MOLDOVA, în care apăreau copii în mediu școlar, iar voiceover-ul prezenta date dintr-un studiu UNICEF despre rata de abandon școlar și de analfabetism în rândul minorilor de etnie romă. Astfel, deși contextul era unul negativ, imaginile în care au fost prezentați copiii nu au fost estompate.