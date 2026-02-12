Inculpatul Plahotniuc, prezent în instanță, dar nu depune declarații

UPDATE: Vladimir Plahotniuc spune că a prins o viroză și cere să fie audiat la o altă ședință. Procurorul consideră cererea lui neîntemeiată.

Instanța a admis cererea lui Plahotniuc și a dispus audierea lui la ședința următoare.

Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în ședința de judecată în dosarul în care este inculpat, după ce a lipsit până acum de la mai multe ședințe. Ultima dată când s-a înfățișat în instanță a fost pe data de 5 ianuarie 2026.

Plahotniuc urma să fie audiat în dosarul în care este inculpat, fiind învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporţii deosebit de mari și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.

Până în prezent au fost audiați mai mulți martori ai acuzării și din partea apărării, precum și au fost prezentate probele materiale. Plahotniuc s-a prezentat pentru prima dată în ședință la data de 2 decembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia la 25 septembrie 2025. Până atunci a refuzat să vină în fața instanță, argumentând că studiază materialele dosarului. Vladimir Plahotniuc se declară nevinovat.

Plahotniuc a fost așteptat miercuri, 11 februarie, în ședința din dosarul „kuliok”, de la Curtea Supremă de Justiție, în care inculpat este Igor Dodon, să fie audiat în calitate de martor, însă nu s-a prezentat. Instanța a dispus aducerea lui silită pentru data de 17 februarie.