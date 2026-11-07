Incident pe calea ferată în județul Suceava: 11 vagoane cu cereale scăpate de sub control au lovit două locomotive

11 vagoane de marfă care transportau cereale s-au pus în mişcare necontrolat, în gara Dornești din județul Suceava, şi au lovit două locomotive. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, a anunțat sâmbătă Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.

Accidentul a avut loc la intrarea în Gara Dornești, dinspre Vicșani, iar circulația feroviară spre Suceava și Rădăuți nu a fost afectată, potrivit Monitorul de Suceava.

„Astăzi, la ora 12:02, în staţia CF Vicşani, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi, în timpul operaţiunilor de transbordare a cerealelor, un grup de 11 vagoane de marfă aparţinând Global Grain Logistic s-a pus în mişcare necontrolat, deplasându-se în direcţia staţiei Dorneşti”, a anunțat Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A din România, într-un comunicat.

La ora 12:15, cele 11 vagoane au intrat pe linia 4 a staţiei Dorneşti, unde au lovit două locomotive aparţinând unui alt operator de transport feroviar de marfă, potrivit sursei citate.

„În urma coliziunii, mai multe vagoane au deraiat, iar unul dintre acestea s-a răsturnat. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată. Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite de organismele competente, în urma investigațiilor prevăzute de legislația în vigoare”, a anunțat CFR S.A.

Un tren implicat transporta motorină

Potrivit Monitorul de Suceava, trenul care transporta cereale și care aparține firmei GGL a lovit locomotiva unui tren al unei firme private din România, GFR, care tracta vagoane cisternă, pline cu motorină.

În urma impactului puternic, au deraiat și mai multe vagoane ale trenului GFR, dintre care două cu motorină.

La locul evenimentului au intervenit pompierii militari pentru monitorizarea zonei.