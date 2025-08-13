Începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din R. Moldova

Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe 20 august 2024, iar rezultatele finale urmează a fi publicate pe 24 august.

În sesiunea de admitere de bază la instituțiile de învățământ superior din țară, care a avut loc în perioada 21-28 iulie, în total au fost înmatriculați 11 986 de studenți la studii superioare de licență și 3 794 – la studii superioare de master. Astfel, Comanda de stat la ciclul I – licență a fost acoperită de circa 80 la sută, la ciclul II – master 82%.

„Tradițional, în sesiunea de admitere 2025, se menține interesul sporit față de domeniile Științe economice, Drept și Sănătate. La aceste domenii, practic, au fost ocupate toate locurile bugetare. La fel, domeniul Științe ale educației devine un domeniu atractiv pentru candidați”, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

După sesiunea de bază, au fost ocupate circa 86% din locurile bugetare alocate domeniului pedagogic. Totodată, au rămas circa 280 locuri vacante la acest domeniu.

Astfel, tinerii interesați de carieră didactică au oportunitatea de a se înscrie în sesiunea de admitere suplimentară în cadrul :

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,

Universității de Stat din Moldova;

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul;

Universității de Stat din Comrat.

Mai sunt disponibile locuri bugetare în următoarele domenii: Inginerie și activități inginerești, Tehnologii de fabricare și prelucrare, Matematică și statistică, Științe chimice, Științe biologice, Științe ale mediului, Servicii ale securității, Științe agricole, Silvicultură și Medicină veterinară, la universitățile: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Pentru detalii referitoare la procesul de admitere, persoanele interesate pot apela la linia telefonică:

0 8000 5005. Detalii privind admiterea online găsiți pe site-ul MEC și pe platforma eadmitere.gov.md. Candidații la studii pot solicita suportul Comisiei de admitere din cadrul universității la completarea formularului online.