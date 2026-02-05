Începe a doua zi de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi. „Consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizarea ulterioară a pozițiilor”

Astăzi, 5 februarie, începe a doua zi de discuții trilaterale dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi, potrivit lui Rustem Umerov, șeful delegației ucrainene.

„Lucrăm în aceleași formate ca ieri: consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizarea ulterioară a pozițiilor”, a scris el.

O sursă TASS a confirmat, de asemenea, începerea celei de-a doua zile de discuții. Potrivit sursei, în cadrul întâlnirilor se discută probleme economice, teritorii și mecanismul de încetare a focului.

Prima zi de discuții a avut loc pe 4 februarie. Umerov a declarat că discuțiile au fost „substanțiale și productive, axate pe pași concreți și soluții practice”.

Delegația rusă la discuțiile de la Abu Dhabi este condusă de Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse. Partea americană este reprezentată de trimisul special al lui Donald Trump, Stephen Witkoff, și de ginerele președintelui SUA, Jared Kushner. Ucraina este reprezentată la negocieri, printre alții, de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și de șeful Biroului Prezidențial, Kirill Budanov.