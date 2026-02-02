Începând cu 1 martie, permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța, fără examene

Începând cu 1 martie, cetățenii R. Moldova, domiciliați în Republica Franceză, vor putea să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) într-un comunicat.

Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de până la 3,5 tone, eliberate de autoritățile R. Moldova după 1 ianuarie 2020.

„Această posibilitate devine realitate după ce Franța a finalizat procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului bilateral privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat de guvernele R. Moldova și Republicii Franceze”, se mai spune în comunicat.

Decizia a fost salutată de președinta Maia Sandu.

„O veste bună vine din Franța. Începând cu 1 martie, moldovenii stabiliți acolo își vor putea preschimba permisul de conducere pentru autoturisme emis în țara noastră cu unul francez, fără examene teoretice sau practice – cu condiția să fi fost eliberat după 1 ianuarie 2020, îndeplinind astfel standarde moderne de siguranță.

Această facilitate este încă o dovadă că relația strânsă cu Franța aduce beneficii concrete pentru cetățenii noștri. Le mulțumesc autorităților de la Paris pentru deschidere și sprijin. Vom continua să muncim pentru ca fiecare moldovean, oriunde s-ar afla, să simtă că statul îi este alături și îi face viața mai ușoară”, a spus șefa statului pe Facebook.

Potrivit MAE, acordul „simplifică semnificativ” viața moldovenilor din Franța, eliminând costurile și timpul asociate susținerii unor noi examene auto.