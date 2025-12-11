Incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală a fost lichidat de pompieri
Acoperișul blocului de locuit cu 15 etaje, de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, care a luat foc în dimineața zilei de joi, 11 decembrie a fost lichidat, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
IGSU menționează că în urma intervenției operative a angajaților la lichidarea incendiului izbucnit vizavi de circ, a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m².
Astfel, în urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m².
Totodată, la fața locului, pentru stabilirea circumstanțelor, dar și a cauzei producerii incendiului, își desfășoară activitatea laboratorul experimental antiincendiar. Specialiștii vor efectua cercetarea statică și dinamică a locului incendiului pentru înaintarea versiunilor.
În procesul de intervenție a pompierilor, IGSU a stabilit că accesul către clădire a fost restricționat în urma parcării multiplelor autovehicule civile. În cooperare cu organele de poliție, a fost posibilă facilitarea intervenției prin eliberarea căilor de acces.
„În acest context, IGSU atenționează că accesul către obiective, edificii și complexe locative trebuie menținut în permanență liber, pentru ca serviciile specializate să poată interveni în orice situație de risc. Atenționarea vine în adresa întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ, dar și a autorităților responsabile”, a precizat IGSU.