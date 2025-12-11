Incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală a fost lichidat de pompieri

Acoperișul blocului de locuit cu 15 etaje, de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, care a luat foc în dimineața zilei de joi, 11 decembrie a fost lichidat, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)

IGSU menționează că în urma intervenției operative a angajaților la lichidarea incendiului izbucnit vizavi de circ, a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m².

Astfel, în urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m².

Totodată, la fața locului, pentru stabilirea circumstanțelor, dar și a cauzei producerii incendiului, își desfășoară activitatea laboratorul experimental antiincendiar. Specialiștii vor efectua cercetarea statică și dinamică a locului incendiului pentru înaintarea versiunilor.

În procesul de intervenție a pompierilor, IGSU a stabilit că accesul către clădire a fost restricționat în urma parcării multiplelor autovehicule civile. În cooperare cu organele de poliție, a fost posibilă facilitarea intervenției prin eliberarea căilor de acces.