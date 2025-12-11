Acoperișul unui bloc de vizavi de Circ, cuprins de flăcări. Două persoane, cu semne de intoxicație, au fost evacuate

Acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje, vizavi de Circ, a luat foc în dimineața zilei de joi, 11 decembrie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Potrivit datelor înregistrate, arderea a afectat acoperișul blocului de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul Chișinău.

Pompierii au evacuat două persoane cu semne de intoxicație, de la etajul 12 al blocului de locuit.

Potrivit unui comunicat de presă, pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție.

Ajunși la fața locului, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au stabilit că focul a cuprins ruberoidul (carton asfaltat folosit în construcții și ca material izolant hidrofug, n.r.) de pe acoperișul blocului, cu pericol de răspândire.