Incendiile de vegetație au distrus sate din Grecia pentru a doua zi, mii de oameni au fost evacuați

Pompierii s-au luptat miercuri, 13 august, cu mai multe incendii de vegetație în Grecia, inclusiv incendii care amenință sate și orașe din apropierea orașului Patras, din vestul țării, și pe două insule turistice. Incendiile au mistuit case, ferme și fabrici și au determinat evacuarea a mii de locuitori și turiști începând de marți, scrie Reuters.

Zeci de persoane au fost transportate la spital din cauza inhalării de fum de marți, 12 august, a relatat postul public de televiziune ERT. Aproximativ 13 pompieri au fost tratați pentru arsuri și alte răni, a declarat purtătorul de cuvânt al brigăzii de pompieri, Vassilis Vathrakogiannis, într-o conferință de presă televizată de miercuri.

Aproape 5000 de pompieri, ajutați de 33 de aeronave, au fost desfășurați încă din zori pentru a stinge flăcările alimentate de vânturi și vreme caldă și uscată în apropiere de Patras, pe insulele turistice Chios și Zakynthos și în cel puțin trei locuri din interiorul țării.

„Astăzi a fpst o altă zi foarte dificilă, deoarece riscul de incendii de vegetație pentru majoritatea regiunilor țării va fi foarte ridicat”, a declarat Vassilis Vathrakogiannis. Temperaturile au ajuns până la 34 de grade Celsius (93,2 grade Fahrenheit) în unele locuri.

Flăcări și fum negru se înălțau deasupra unei fabrici de ciment, incendiată miercuri de un incendiu care a cuprins plantații de măslini și păduri și a perturbat traficul feroviar în apropiere de Patras.

„Cum arată? Pare a fi apocalipsă. Am venit din Atena cu asociația noastră de voluntari Kleisthenis, nu putem face nimic mai mult. Dumnezeu să ne ajute și să-i ajute pe oamenii de aici”, a spus pompierul voluntar Giorgos Karavanis, care lucra la incendiul din apropierea orașului Patras.

Autoritățile au ordonat marți locuitorilor unui oraș cu aproximativ 7700 de locuitori din apropierea orașului Patras să evacueze și au emis noi alerte miercuri, sfătuind locuitorii din două sate din apropiere să își părăsească locuințele.

Pe insula Chios, garda de coastă a folosit bărci pentru a scoate oamenii în siguranță marți, în timp ce flăcările au ajuns la țărmuri.

Spania, Portugalia, Turcia și Balcanii s-au confruntat, de asemenea, cu incendii de vegetație în ultimele zile, un val de căldură împingând temperaturile peste 40°C în anumite părți ale Europei. În Albania și Muntenegru, incendiile au distrus case și bunuri de săptămâna trecută.