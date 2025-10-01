Încasările la bugetul de stat în creștere cu 13,9%, comparativ cu anul 2024. În primele 9 luni ale anului au fost încasați 59,9 miliarde de lei

Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent, se arată în comunicatul de presă emis de SFS.

Conform autorităților, la bugetul de stat (BS), pentru 9 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 24,8 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 3,1 miliarde lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, sau o creștere de 14,4%.

La bugetele locale (BL) s-au înregistrat încasări în sumă de circa 7,0 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu 947,5 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu circa 15,7%.

De asemenea, SFS scrie că la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), în perioada menționată, s-au încasat circa 21,0 miliarde lei, ceea ce constituie cu 2,4 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de circa 12,8%.

Totodată, la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) s-au acumulat circa 7,1 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 830,8 milioane lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2024 sau cu circa 13,3%, scrie SFS.