Încă o medalie pentru R. Moldova de la Campionatele Europene de lupte: Vitalie Eriomenco a urcat pe podium

Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a adus țării noastre a doua medalie de bronz de la Campionatele Europene de lupte, rezervate seniorilor, anunță într-un comunicat Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

În finala mică a categoriei de greutate de până la 63 kg, sportivul moldovean l-a învins la limită pe ucraineanul Oleksandr Hrushyn, cu un scor de 6-5.

Până să ajungă în finala mică a acestei categorii de greutate, Vitalie Eriomenco a obținut două victorii importante în fața lui Aref Hosseinkhoun Mohammadi din Qatar și Azatjan Achilov din Turkmenistan.

Competiția a fost găzduită la Zagreb, Croația.

Prima medalie de bronz cucerită de țara noastră la europenele de lupte din acest an a fost adusă de Irina Rîngaci la lupte feminine, aceasta urcând pe podium pentru al 5-lea an consecutiv la Campionatele Europene.

Vitalie Eriomenco a cucerit titlul suprem la Mondialele Under-23 din Tirana, Albania.