În ultimele 24 de ore, peste 3000 de camioane au traversat frontiera R. Moldova. Serviciul Vamal a venit cu recomandări pentru transportatori privind planificarea rutelor

În ultimele 24 de ore, prin toate posturile vamale de frontieră ale R. Moldova au trecut 3098 de camioane, pe ambele sensuri de deplasare, anunță vineri, 30 octombrie, Serviciul Vamal.

În contextul creșterii fluxului de camioane, determinată de intensificarea sezonieră a exporturilor de cereale, reorientarea rutelor comerciale și sporirea tranzitului de mărfuri ucrainene prin R. Moldova, Serviciul Vamal recomandă transportatorilor să utilizeze rutele alternative și soluțiile digitale disponibile pentru planificarea deplasărilor și pregătirea anticipată a formalităților vamale.

„Alegeți postul vamal în funcție de itinerar și de specificul transportului, întrucât distribuirea echilibrată a camioanelor între posturile vamale de frontieră contribuie la utilizarea eficientă a capacităților disponibile și la reducerea aglomerației pe căile de acces”, îndeamnă instituția.

Transportatorii care intenționează să traverseze prin Leușeni-Albița sau Sculeni-Sculeni cu camioane fără marfă pot opta, în funcție de itinerar, pentru Cahul-Oancea sau Costești-Stânca.

Pentru transporturile cu marfă, alegerea rutei trebuie să țină cont de condițiile de traversare și de controalele necesare.

În cazul mărfurilor supuse controlului fitosanitar sau sanitar-veterinar, este necesară selectarea unui post de frontieră în care sunt disponibile serviciile respective. Totodată, prin Cahul–Oancea, ieșirea camioanelor cu marfă este permisă pentru mărfurile operatorilor economici care dețin statutul de operator economic autorizat (AEO).

Pentru ieșirea din Republica Moldova prin postul vamal Costești–Stânca, transportatorii pot utiliza sistemul de programare electronică BQS.

„Înregistrarea prealabilă permite planificarea plecării de la depozit și a prezentării la frontieră în funcție de programare, contribuind la organizarea mai eficientă a cursei și la evitarea aglomerării căilor de acces.”

Serviciul Vamal mai recomandă operatorilor economici să utilizeze regimul de tranzit comun prin NCTS și să depună electronic declarația de tranzit în R. Moldova, înainte de prezentarea camionului la frontieră. Datele sunt transmise prin sistem și sunt disponibile autorităților vamale implicate, facilitând pregătirea formalităților.

Totodată, declarația sumară de intrare în Uniunea Europeană (ENS) poate fi depusă electronic, din timp, inclusiv de pe teritoriul R. Moldova, cu condiția ca operatorul să dispună de înregistrarea și accesul necesare la sistemele informatice relevante ale UE.

„Utilizarea ambelor posibilități: depunerea anticipată a declarației de tranzit prin NCTS și a declarației sumare de intrare în UE, permite pregătirea formalităților înainte de sosirea la frontieră și poate contribui la reducerea timpului de procesare. Depunerea declarației de tranzit prin NCTS nu înlocuiește îndeplinirea cerințelor privind ENS”, a adăugat Serviciul.

În măsura în care termenele de livrare permit, recomandăm eșalonarea plecărilor și consultarea informațiilor privind situația traficului înainte de pornire.

Distribuirea curselor în zile și intervale diferite, precum și utilizarea rutelor alternative disponibile pot contribui la prevenirea concentrării unui număr mare de camioane în aceleași posturi vamale.

Pregătirea și verificarea prealabilă a documentelor necesare transportului facilitează, de asemenea, efectuarea formalităților la frontieră.