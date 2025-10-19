În satul Coșernița a fost deschisă cantina de ajutor social. Zilnic, 25 de beneficiari vor avea acces la prânzuri calde

Pe 18 octombrie, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial cantina de ajutor social, destinată să ofere mese calde celor aflați în dificultate. Inițiativa a fost posibilă datorită parteneriatului cu Asociația de caritate din Marea Britanie MSTJ Way, care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Pe 30 septembrie 2025, a fost semnat un acord de colaborare între Primăria satului Coșernița, Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est și organizația MSTJ Way.

Conform acordului, 23,2 mii de euro au fost transferați pentru a susține inițierea și funcționarea cantinei sociale pe o perioadă de 11 luni. Zilnic, 25 de beneficiari vor avea acces la prânzuri calde, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor mai vulnerabile persoane din comunitate.

„Prin deschiderea acestei cantine sociale, venim în sprijinul persoanelor vulnerabile din satul Coșernița, oferindu-le acces zilnic o masă caldă. Implementarea rapidă și eficientă a inițiativei a fost posibilă datorită colaborării strânse dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale, autoritățile publice locale și organizația MSTJ Way. Această acțiune reprezintă un pas concret pentru prevenirea excluziunii sociale, prin crearea serviciilor sociale la nivel comunitar.”, a declarat Vasile Cușca, secretar de Stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Procesul de implementare a proiectului va fi monitorizat în continuare de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a asigura respectarea tuturor standardelor și procedurilor necesare, dar și pentru a garanta calitatea serviciilor oferite beneficiarilor.