În noua legislatură au fost constituite 12 comisii permanente. Cu ce funcții s-au ales Renato Usatîi, Anastasia Nichita, Nicolae Botgros sau Maxim Potîrniche

12 comisii permanente au fost constituite, în cadrul ședinței Parlamentului de joi, 30 octombrie. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene.

Comisia juridică pentru numiri și imunități – 9 membri; Comisia pentru economie, buget și finanțe – 11 membri; Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică – 7 membri; Comisia pentru integrare europeană – 11 membri; Comisia pentru politică externă – 7 membri; Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice – 6 membri; Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională – 7 membri; Comisia pentru cultură, cercetare, educație, tineret, sport și mass-media – 11 membri, Comisia pentru agricultură și industrie alimentară – 7 membri; Comisia pentru protecția socială, sănătate și familie – 11 membri; Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde – 8 membri; Comisia pentru control al finanțelor publice – 5 membri.

Cine sunt membrii Comisiilor

Astfel, Comisia juridică pentru numiri și imunități va fi condusă de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Veronica Roșca. Vicepreședinții Comisiei sunt Vasile Grădinaru (PAS), Pavel Voicu (Partidul Socialiștilor din R. Moldova), secretar – Igor Chiriac (PAS), membrii – Artemie Cătănoi (PAS), Roman Cojuhari (PAS), Alexandr Stoianoglo (fracțiunea parlamentară „Alternativa”), Alexandr Berlinschi (fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”), Vasile Tarlev (deputat neafiliat).

„Activitatea acesteia vizează reglementările constituționale, precum și cele din domeniile civil, penal, administrativ, contravențional etc.; activitatea judecătorească și a procuraturilor; legislația electorală ș.a.”

Comisia pentru economie, buget și finanțe va fi condusă de deputatul PAS Radu Marian. Victoria Belous (PAS), Olga Ursu (fracțiunea parlamentară „Alternativa”) și Dorian Istrati (PAS) sunt vicepreședinții Comisiei, secretar – Ilie Ionaș (PAS), membri – Alic Baraboi (PAS), Dorin Recean (PAS), Petru Burduja (PSRM), Andrei Godoroja (Partidul Comuniștilor din R. Moldova), Stela Onuțu (fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”), Vasile Costiuc (fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”).

„Printre activitățile acesteia figurează asigurarea cadrului legal privind politica dezvoltării durabile și politica asigurării creșterii economice; politica bugetară, fiscală și vamală; activitatea investițională etc.”

Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, formată din 7 membri, va fi condusă de deputatul PAS Lilian Carp, alături de vicepreședinți – Adrian Cheptonar (PAS), Renato Usatîi (fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”), secretară Comisiei este Anastasia Nichita (PAS), membri – Viorel Bostan (PAS), Marcel Cenușă (PSRM), Alexandru Chițu (fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”).

„Aceasta va gestiona domeniile securității naționale; combaterii criminalității, corupției și terorismului; circulației rutiere; protecției datelor cu caracter personal etc.”

Comisia pentru integrare europeană este formată din 11 membri și va fi condusă de deputatul Marcel Spatari (PAS). Vicepreședinții Ana Calinici (PAS), Olga Cebotari (PSRM), secretar – Ion Babici (PAS), membri – Tatiana Cucuietu (PAS), Dinu Plîngău (PAS), Nicolae Popescu (PAS), Constantin Starîș (PSRM), Gaik Vartanian (fracțiunea parlamentară „Alternativa”), Elena Grițco (fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”), Ana Țurcan Oboroc (fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”).

„Aceasta a fost creată pentru a accelera procesul de aderare la UE și pentru a asigura o transpunere eficientă a normelor europene în legislația națională”, se arată într-un comunicat de la Parlament.

Comisia pentru politică externă, cu 7 membri, va fi condusă de deputata PAS Doina Gherman. Vicepreședinții Adrian Băluțel (PAS), Alexandru Verșinin (fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”), secretar – Ion Groza (PAS), membri – Mihail Druță (PAS), Igor Dodon (PSRM), Ion Chicu (fracțiunea parlamentară „Alternativa”).

„Printre domeniile sale de activitate figurează cooperarea cu parlamentele altor state; avizarea tratatelor și a altor acte internaționale etc.”

Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice este condusă de deputatul blocului „Patriotic”, Grigore Novac. Natalia Davidovici (PAS) va fi vicepreședintă Comisiei, secretar – Adrian Domentiuc (PCRM), membri – Ana Butucea (PAS), Galina Dragan (PAS), Grigorii Uzun (PSRM).

„Domeniile de activitate ale acesteia rămân drepturile omului, problemele minorităților naționale, cetățenia Republicii Moldova, reglementările juridice în domeniul migrației etc.”

Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională va fi condusă de deputata blocului „Alternativa”, Liliana Iaconi, iar vicepreședintă Larisa Voloh (PAS), secretar – Dorin Pavaloi (PAS), membri – Nicolae Draganel (PAS), Maria Gonța (PAS), Ersilia Qatrawi (PAS), Zinaida Greceanîi (PSRM).

„Domeniile de activitate vizează organizarea și funcționarea autorităților administrației publice centrale, serviciul public, organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova etc.”

Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, formată din 11 membri, va fi condusă de deputata PAS Liliana Nicolaescu-Onofrei, vicepreședinții sunt Virgiliu Pîslariuc (PAS), Adela Raileanu (PSRM), secretară – Marcela Adam (PAS), membri Comisiei sunt Nicolae Botgros (PAS), Constantin Cheianu (PAS), Maxim Potîrniche (PAS), Ala Antoci-Ursu (PSRM), Diana Caraman (PCRM), Gabriela Cuneva (fracțiunea parlamentară „Alternativa”), Valentina Meșină (fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”).

„Activitatea ei vizează asigurarea cadrului legal privind dezvoltarea culturii; ocrotirea monumentelor; reformarea şi modernizarea întregului sistem educaţional; monitorizarea activităţii Consiliului Audiovizualului şi a Consiliului de supraveghere al furnizorului public naţional de servicii media etc.”

Comisia pentru agricultură și industrie alimentară va fi condusă de deputatul „Partidului Nostru”, Serghei Ivanov, iar vicepreședinta deputata PAS Ludmila Catlabuga, secretar – Iurie Levinschi (PAS), membri – Maria Acbaș (PAS), Valeriu Robu (PAS), Vera Cernega (PSRM), Sergiu Stefanco (fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”).

„Domeniile sale de activitate se mai referă la fondul funciar, dezvoltarea rurală, controlul calităţii alimentelor; controlul veterinar şi fitosanitar etc.”

Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie va fi condusă de deputatul PAS Adrian Belîi. Vicepreședinți au fost numiți Marina Morozova (PAS), Vladimir Odnostalco (PSRM), secretară – Ludmila Adamciuc (PAS), membri – Vladimir Bolea (PAS), Emil Ceban (PAS), Dan Perciun (PAS), Vlad Batrîncea (PSRM), Inga Sibova (PCRM), Ion Ceban (fracțiunea parlamentară „Alternativa”), Nina Cereteu (fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”).

„Activitatea ei vizează politica de stat în domeniul asigurărilor sociale de stat; politicile în domeniul asistenţei sociale; asigurarea şi asistenţa socială de stat etc.”

Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde va fi condusă de deputatul blocului „Patriotic”, Valeriu Muduc, iar vicepreședinte – Sergiu Lazarencu (PAS), secretară – Larisa Novac (PAS), membri – Artur Mija (PAS), Mihai Popșoi (PAS), Ala Darovanaia (PSRM), Ala Pilipețcaia (PSRM), Mark Tkaciuk (fracțiunea parlamentară „Alternativa”).

„Aceasta va fi responsabilă de politica statului în domeniul protecției mediului; utilizarea durabilă a resurselor naturale; restabilirea și menținerea potențialului natural etc.”

Comisia pentru controlul finanțelor publice, alcătuită din 5 membri, va fi condusă de deputatul blocului „Patriotic”, Adrian Lebedinschi, vicepreședinte Eugeniu Sinchevici (PAS), secretară – Stela Macari (PAS), membri – Bogdan Țîrdea (PSRM), Vladimir Voronin (PCRM).

„Activitatea acesteia se va concentra pe asigurarea cadrului legal privind auditul public extern; asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit; examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate etc.”

Parlamentul a menționat despre faptul că componența nominală a comisiilor a fost stabilită în funcție de reprezentarea proporțională a fracțiunilor în Parlament.

Potrivit Parlamentului, Comisiile permanente sunt organe de lucru ale Legislativului.

Acestea examinează:

proiecte de acte legislative şi propuneri legislative în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor;

efectuează anchete parlamentare;

dezbat şi hotărăsc asupra altor probleme, i„nclusiv din însărcinarea preşedintelui Parlamentului sau a vicepreşedinţilor”.

Deputații s-au reunit în ședință și ales vicepreședinții Legislativului, au stabilească memrbii Biroului Permanent și componența comisiilor permanente.

Totodată, Legislativul se va reuni în ședință și vineri, 31 octombrie, unde candidatul desemnat de președinta pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului.