În nordul țării a fost depistat un nou caz de pestă porcină. A fost convocată Comisia raională pentru Situații Excepționale

În localitatea Braniște, raionul Rîșcani, a fost depistat un focar de presă porcină. În acest sens a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, informează MOLDPRES.

În cadrul ședinței a fost aprobat un plan de măsuri și adoptată o dispoziție menită să prevină răspândirea virusului și să asigure combaterea eficientă a focarului.

Virusul a fost depistat pe 6 august într-o gospodărie neprofesională, la 8 animale, dintre care unul a fost înhumat conform normelor sanitare, a informat inspectorul principal al Secției control al siguranței alimentelor din Drochia, Rîșcani, Soroca, Florești, Grigore Moșan.

Președintele raionului, Vladimir Mizdrenco, în calitate de președinte al Comisiei, a subliniat necesitatea respectării stricte a măsurilor de protecție, prevenire și supraveghere în conformitate cu legislația națională.