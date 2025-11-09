În mai multe zone din țară persistă ceață. Poliția îndeamnă șoferii să sporească atenția

Inspectoratul General al Poliției vine cu un îndemn către șoferi după ce în mai multe zone din țară în seara de 9 noiembrie persistă ceață, iar pe alocuri se înregistrează ploaie.

„Șoferi, amintim că pe un astfel de timp vizibilitatea la trafic este redusă, de aceea vă îndemnăm să sporiți atenția, să adaptați viteza și să folosiți luminile de întâlnire și pe timp de zi”, a scris IGP.

Polițiștii fac apel și la pietoni să fie vigilenți și să se asigure temeinic înainte de a traversa strada.

Poliția este la datorie, iar la necesitate ne puteți solicita ajutorul la cel mai apropiat polițist sau apelând numărul unic 112.