În centrul capitalei zeci de persoane participă la marșul LGBT

Comunitatea LGBT din Republica Moldova organizează, duminică, 18 iunie, marșul Moldova Pride. Activitatea este la cea de-a 22-a ediție. Zeci de persoane participă la evenimentul care s-a început la intersecția străzilor București și Ismail, fiind blocată circulația transportului auto până la orele 15:00.

În fiecare an, Festivalul Moldova Pride are loc în paralel cu o campanie socială, care sensibilizează publicul asupra celor mai stringente și actuale provocări cu care se confruntă comunitatea. Tema campaniei din acest an este parteneriatul civil/căsătoria între persoanele de același sex.

Sloganul campaniei este „De bună voie și nesilit de nimeni” și este inspirat de jurământul care se pronunță în timpul căsătoriilor civile.