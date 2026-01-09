În atenția călătorilor! Trafic intens la vama Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova

La această oră, în Punctele de Trecere a Frontierei Costești și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, informează Poliția de Frontieră.

Potrivit instituției, aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova.

„De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă.”

Astfel, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin vama Leova sau Cahul.

Pentru informații actualizate privind starea traficului și orice alte detalii, aceasta sugerează cetățenii să consulte pagina oficială a Poliției de Frontieră sau să contacteze la Linia verde +373 22 259 717.