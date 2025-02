IGSU: „Starea fondului radioactiv în R.Moldova se păstrează în limitele normale”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că fondul radioactiv în R. Moldova se păstrează în limitele normale, „fiind la același nivel de mai mulți ani”. Precizările vin după ce sarcofagul de protecție radioactivă al reactorului 4 de la Cernobîl, Ucraina, cel care a explodat în 1986, a fost avariat din cauza unui atac cu dronă produs în noaptea de 14 februarie.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,…