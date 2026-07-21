IGP: Niciun caz nou de fraudă telefonică în ultimele 24 de ore. Alte șase escrocherii comise anterior, cu prejudicii de 1,85 milioane de lei, au fost raportate

În ultimele 24 de ore, Inspectoratul General al Poliției (IGP) nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică, „un semnal încurajator, care reflectă eficiența campaniilor de informare și vigilența sporită a cetățenilor”, a anunțat marți, 21 iulie, IGP. Totuși, alte șase cazuri de escrocherie, comise anterior, au fost raportate abia acum, iar prejudiciul total se ridică la 1 850 258 de lei.

„Datorită reacției prompte a cetățenilor, 88 de tentative de fraudă au fost dejucate, înainte ca infractorii să provoace pagube”, a scris IGP.

Escrocii s-au prezentat, în cele mai multe cazuri, drept:

angajați Orange;

angajați Moldovagaz;

polițiști;

colaboratori ai SIS;

specialiști ai serviciilor antifraudă.

„Scopul acestora a fost să convingă victimele să-și retragă economiile sau să contracteze credite și să transmită banii unor persoane necunoscute”, a precizat instituția.

În 4 din cele 6 cazuri analizate, banii au fost ridicați prin intermediul unor curieri, ceea ce confirmă că această metodă de operare este în continuare utilizată de infractori.

Inspectoratul îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți. „Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, întrerupeți imediat apelul și sunați la 112.”