Ce spun Ion Ceban și Iurie Leancă despre prezența la un eveniment la care a participat fiul lui Trump și la care taxa de participare ar fi costat peste 10 000 de euro

Donald Trump Jr, fiul cel mare al președintelui american Donald Trump și vicepreședinte al Organizației Trump, s-a aflat luni la București, în cadrul unui turneu de afaceri de profil înalt în Europa Centrală și de Est, cu opriri în Ungaria, Serbia, Bulgaria și România. La eveniment au fost prezenți și primarul general Ion Ceban, dar și fostul premier Iurie Leancă, care figurează în dosarul concesionării Aeroportului.

Turneul, denumit „Trump Business Vision 2025”, urmărește în principal să extindă interesele comerciale ale familiei Trump și să promoveze legături mai strânse cu liderii politici și de afaceri regionali, precum și să promoveze SUA ca partener de afaceri în detrimentul Chinei.

Dar prezența lui Trump Jr în regiune este văzută și ca o dovadă de sprijin pentru guvernele și politicile de dreapta – o mișcare de poziționare a mărcii Trump pe piețele politice care se distanțează tot mai mult de tendințele vest-europene, scrie BalkanInsight.

Vizita a fost organizată de postul România TV, controlat din umbră de fugarul Sebastian Ghiță scrie Newsweek. Postul TV este deținut în acte de actuala directoare generală, Catrinel Gheorghe, care s-a ocupat efectiv de organizarea vizitei lui Trump Jr.

Potrivit publicației, printre participanţi se numără mai mulți jurnaliști care susțin declarațiile pro-rusului Călin Georgescu și critică anularea alegerilor prezidențiale din România de anul trecut, câțiva apropiați ai lui Victor Ponta, dar și primarul capitalei Ion Ceban și ex-premierul Iurie Leancă.

Ceban nu a ezitat să posteze și o fotografie de la eveniment alături de fiul președintelui american.

„La București, în cadrul unui eveniment, am făcut cunoștință cu Donald Trump Jr. Am discutat mai multe subiecte, printre care relațiile dintre R. Moldova și SUA. Am convenit să continuăm dialogul. Make Moldova Great Again”, se arată în postare.