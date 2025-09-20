Granturi de peste 4,32 milioane de dolari pentru peste o sută de școli din țară

121 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari, potrivit MEC. Instituțiile beneficiare au participat la Programul de Granturi Școlare, anunțat anterior de Ministerul Educației și Cercetării, și au fost selectate în bază de concurs.

Inițiativa se înscrie în Proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), implementat de MEC și susținut financiar de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație.

„Fiecare grant acordat este o investiție în oameni, în cunoaștere și în viitor. Este dovada responsabilității noastre de a construi o Moldovă incluzivă și competitivă. Prin aceste granturi, școlile din Moldova nu devin doar mai moderne, ci și mai conectate la rețele internaționale, la bune practici europene, la o lume în care educația este cheia succesului”, a afirmat Valentina Olaru, secretar de Stat al MEC, în cadrul evenimentului de anunțare a rezultatelor concursului de granturi școlare.

Un număr de 180 de instituții școlare din întreaga țară și-au exprimat interesul de a participa la Programul de Granturi Școlare. Pentru a putea depune dosarul la concurs, școlile au respectat condiții clare, printre care prezentarea unei propuneri de proiect inovativ, capabil să contribuie la creșterea calității educației. În sprijinul lor, instituțiile au beneficiat de instruiri privind elaborarea propunerilor de proiecte, managementul proiectelor și colectarea de fonduri.

„Programul de Granturi va avea un rol important în sprijinirea școlilor și consolidarea comunităților școlare pentru a le face mai incluzive. Acest program transformă sistemul educațional prin faptul că este axat pe inițiative la nivelul școlii, centrate pe colaborare, inovație și îmbunătățirea metodelor de predare”, a menționat Ion Gonța, specialist educație, Oficiul de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova.

Printre propunerile de proiecte depuse de școli se regăsesc hub-uri digitale, laboratoare multimedia și spații de tip maker-space, concepute pentru a transforma radical sala de clasă și a încuraja pedagogiile STEM, digitalizarea fiind unul dintre domeniile prioritare ale programului.

Totodată, instituțiile au prevăzut programe de remediere și sprijin personalizat pentru fiecare copil, indiferent de vulnerabilități, precum și activități dedicate prevenirii bullyingului și consolidării stării de bine, aspecte care se înscriu în domeniile învățare activă, colaborativă, incluziune și programe de sprijin personalizat.

Proiectele includ și elemente inovatoare de digitalizare și inteligență artificială – platforme interactive, aplicații educaționale și instrumente de analiză a progresului școlar – cu scopul de a personaliza învățarea și a sprijini atât elevii, cât și profesorii, în concordanță cu obiectivele de evaluare modernă și feedback constructiv – un alt domeniu prioritar în accesarea granturilor.

Alte inițiative vizează integrarea modulelor VR și AR pentru științe și istorie locală, lecții imersive și captivante, dar și studiouri hibride pentru învățarea la distanță, care asigură continuitatea educației în orice condiții. Totodată, școlile au pus accent pe schimburi de experiență și comunități de practică, reflectând domeniile prioritare prevăzute în Manualul Programului de Granturi Școlare.

