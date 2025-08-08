Fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, Iaroslav Martin a fost condamnat pentru fals în acte

Astăzi 8 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a lui Iaroslav Martin, fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS) pentru falsul în acte publice. Instanța a stabilit o pedeapsa sub formă de amendă în sumă de 100 de mii de lei și privarea de dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de 8 ani.

Iaroslav Martin a fost trimis în judecată pentru că în martie 2020, făcând uz de superioritatea funcției și gradului deținut în raport cu doi șefi de direcție ai SPPS, le-ar fi indicat verbal acestora să modifice conținutul procesului-verbal al ședinței Colegiului SPPS din ianuarie 2020 și a Hotărârii Colegiului din acea dată, prin introducerea în aceste acte oficiale a unor date false, precum că la acea ședință a fost discutată și luată decizia de a înainta candidaturile directorului SPPS și directorului adjunct, pentru acordarea gradului suprem de „general-maior al SPPS”.

Cauza penală s-a aflat pe rolul instanței din 27 iulie 2022, fiind redistribuită, la data de 3 aprilie 2024, în procedura judecătorului specializat în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe.

La fel, s-a dispus încasarea de la Iaroslav Martin în folosul Statului a sumei de 6 mii de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Sentința este cu drept de apel, la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile

Uniforma de general ornată cu fire aurite – motivul unui proces de judecată între SPPS și fostul director

În mai 2021, ZdG a scris că fostul șef al SPPS Iaroslav Martin, care a deținut funcția de director până pe 30 decembrie 2020, a acționat în judecată instituția pe care a condus-o. După ce Martin a fost eliberat din funcția de director al SPPS, instituția i-a oprit din salariu și indemnizații suma de 37 815 lei pentru articolele vestimentare pe care acesta le-a păstrat.

Martin a cerut să-i fie restituită suma de bani reținută la concedierea sa de către SPPS pentru echipamentul special primit în perioada 2019-2020, inclusiv pentru costumul de general, cusut la comandă și ornat cu fire aurite.

Iaroslav Martin a devenit director al SPPS pe 25 iunie 2019, în urma unui decret semnat de fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon. Ulterior, pe 11 martie 2020, Dodon i-a conferit lui Iaroslav Martin gradul special de general-maior al SPPS.

Pe 30 decembrie 2020, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Iaroslav Martin a fost revocat din funcția de șef al SPPS.