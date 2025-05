Foști ambasadori SUA, despre alegerile din România: „Ați petrecut 40 de ani pe post de colonie rusă. Nu mai aveți nevoie de asta acum”

George Simion va împinge România la marginea Uniunii Europene și NATO dacă ajunge președinte, spune Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România. El adaugă că, deși Simion poartă șapca lui Donald Trump cu MAGA, în realitate candidatul AUR pentru Cotroceni are „o afinitate pentru Moscova.” Un alt fost ambasador american la București, Mark Gitenstein, spune că românii au petrecut deja 40 de ani pe post de colonie rusă, pe vremea lui Ceauşescu. „Nu mai aveție nevoie de asta acum. Asta nu o să vă rezolve problemele”, adaugă el. Declarațiile au fost făcute pentru Digi24.

„Cred că au îngrijorări legitime cu privire la politica, politica internă a României, mai ales în ceea ce privește sănătatea, educația, corupția, construirea unor sisteme de reglementare a pieței care încurajează investițiile transparente etc. Și acest lucru are un impact direct asupra modului lor de viață. Cred că asta conduce la o mare incertitudine în politica românească în acest moment”, a spus Gitenstein.

Fostul ambasador mai spune că românii „nu ar trebui să voteze pentru niște ideologi netestați, care scot teorii ale conspirației și amenință mass-media”. „Ați fost în aceeași situație. Ați petrecut 40 de ani pe post de colonie rusă. Asta a făcut Ceauşescu. Nu mai aveție nevoie de asta acum. Asta nu o să vă rezolve problemele”, a avertizat el.

La rândul său, fostul ambasador Adrian Zuckerman spune că, „pentru a judeca un candidat, în opinia noastră, nu poți privi cu o zi înainte de alegeri, cu o săptămână înainte de alegeri, cu cinci săptămâni înainte de alegeri. Trebuie să te uiți la o perioadă mai lungă de timp, de când această persoană a fost implicată în viața publică sau a făcut alte lucruri”.

„Și cred că această persoană nu are calități care să susțină toate aceste idei MAGA, dimpotrivă, are o afinitate pentru Moscova, pentru Putin, pentru Georgescu sau are o istorie de susținere a legionarilor, antisemitismului, tot felul de lucruri de genul acesta. Cred că dacă va deveni președinte, cred că va fi un dezastru pentru România, la fel cred și colegii mei foști ambasadori. Suntem cu toții uniți în acest sens”, a subliniat el.