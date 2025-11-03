Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare. Instanța a dispus confiscarea a peste 4,8 milioane de lei

Astăzi, 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

La fel, judecătoarea care a emis sentința, Ana Cucerescu a dispus confiscarea din contul inculpatei, contravaloarea sumei de peste 4,8 milioane de lei în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

UPDATE 17:45 Svetlana Panciuc a fost anunțată în căutare, aceasta nefiind prezentă la pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Anticorupție, Ana Postolachi.

„Inculpata, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bunăştiinţă prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 4 866 767,76 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea şi întreținerea partidului, în scopul promovării şi realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat”, denotă sentința de condamnare a Svetlanei Panciuc.

În urma cercetării judecătorești s-a constatat că, în perioada 23 iulie – 20 octombrie 2022, inculpata, activând în calitate de președinte a organizației teritoriale Edineț a Partidului Politic „Șor”, a participat la finanțarea ilegală a partidului, știind că acesta era susținut de un grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Prin coordonare cu alți membri ai partidului, a recepționat și distribuit mijloace bănești provenite din surse ilicite pentru organizarea și remunerarea participanților la protestele din Chișinău (în fața Parlamentului, Guvernului, Președinției etc.), a transmis prin aplicații electronice liste cu participanți și mijloace de transport, a organizat transportul și plata protestatarilor (câte 400 lei/zi/persoană), a gestionat sume mari de bani primite de la curieri.

De asemenea, instanța a constatat că între 18 septembrie – 16 octombrie 2022, Panciuc a gestionat și plata a 18 persoane/zi care protestau continuu în „Orășelul schimbării” din fața Parlamentului, achitându-le câte 100 dolari SUA/zi, însumând 52200 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de circa 1 milion de lei, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă.

Cauza penală s-a aflat în examinare în instanța de judecată de la 27 decembrie 2024, iar la 24 aprilie 2025 a fost redistribuită aleatoriu judecătorului specializat în examinarea cauzelor de corupție și conexe. În ședința de judecată inculpata nu și-a recunoscut vina în comiterea infracțiunilor incriminate și a pledat pentru examinarea cauzei în procedură generală.

Prin sentința pronunțată i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu aplicarea pedepsei complementare sub formă de privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice, pe o durată de 5 ani.

Conform sentinței, termenul executării pedepsei cu închisoare, se va calcula din data reținerii acestei de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpata a s-a aflat în stare de arest la domiciliu –20.10.2022-16.11.2022.

La fel, s-a menținut în privința Svetlanei Panciuc măsura preventivă „arestarea preventivă”, dispusă în temeiul încheierii din data de 9 octombrie 2025, cu calcularea termenului din momentul reținerii inculpatei, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, din momentul pronunțării integrale a acesteia.

Rejudecare în ședință închisă? Președinta Judecătoriei Edineț i-a permis liderei ex-partidului Șor să-și păstreze permisul de conducere, deși a urcat la volan în stare de ebrietate avansată. Precizările primei instanțe

Svetlana Panciuc mai are un dosar penal care se examinează în prima instanță. Aceasta a fost depistată, acum mai bine de doi ani, în stare de ebrietate avansată la volan, dar continuă să dețină permisul de conducere. Panciuc a deținut și funcția de consilieră raională la Edineț, în perioada 2019-2023.

În 2024 ZdG a constatat că, deși Judecătoria Edineț a emis o hotărâre în cauza penală în decembrie 2023, prin care Panciuc a fost recunoscută vinovată și condamnată, fără a-i fi anulat dreptul de a conduce mijloacele de transport, iar dosarul a fost trimis la rejudecare. Următoarea ședință pe acest dosar este programată pentru data de 5 decembrie 2025.