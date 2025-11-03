Finlanda propune un nou loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, departe de Europa

Președintele finlandez Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apreciați de Donald Trump, a propus organizarea unor noi discuții între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20 ce va avea loc înspre sfârșitul lunii noiembrie, relateaz HotNews.ro.

Vorbind luni, 3 noiembrie, la deschiderea Cursurilor Naționale de Apărare de la Helsinki, Alexander Stubb a subliniat pericolul reprezentat de armele nucleare și i-a îndemnat pe cei doi președinți ai SUA și Rusiei să se vadă pentru discuții la summitul G20 ce va fi găzduit de Africa de Sud la Johannesburg între 23 și 24 noiembrie.

„Am intrat într-o nouă eră nucleară în care, din păcate, importanța armelor nucleare este în creștere”, a declarat Stubb.

Acesta a reamintit că Trump a ordonat reluarea testelor nucleare americane, ca răspuns la testele de armament efectuate de Rusia și Coreea de Nord. Chris Wright, secretarul american pentru energie, a sugerat la sfârșitul săptămânii trecute că este vorba de teste de sistem, nu detonarea propriu-zisă a unor bombe nucleare.

„Cred că testele despre care vorbim acum sunt teste de sistem. Nu este vorba despre explozii nucleare, ci despre ceea ce numim explozii necritice”, a spus Wright într-un interviu pentru Fox News.

Testarea implică toate celelalte părți ale unei arme nucleare, pentru a verifica dacă funcționează și pot declanșa o explozie nucleară, a spus Wright, al cărui departament este responsabil cu testarea armelor nucleare americane.

Președintele Finlandei a amintit că țara sa este apărată acum de NATO

Președintele Stubb a amintit totodată că Alianța Nord-Atlantică asigură apărarea Finlandei, inclusiv cu arme nucleare, deoarece SUA, Franța și Marea Britanie dețin astfel de arme.

„Anterior, noi, micuța Finlandă, trebuia să ne ocupăm singuri de asta, dar situația globală era diferită pe atunci. Acum participăm la toate structurile cheie”, a remarcat șeful statului finlandez.

La fel ca Suedia vecină, Finlanda a renunțat la neutralitatea sa istorică după ce Putin a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și a devenit stat membru NATO în aprilie 2023. Suedia a fost primită în alianță aproape un an mai târziu, după ce Turcia a renunțat la opoziția sa.

Stubb a reamintit că războiul Rusiei continuă, iar Finlanda continuă să sprijine Ucraina. „Sprijinind Ucraina, câștigăm mult. Înțelegerea Ucrainei cu privire la particularitățile războiului modern ne oferă enorm”, a subliniat el.