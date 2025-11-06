Femeia care a accidentat grav un copil la Comrat, încercând să parcheze automobilul, a fost plasată în arest pentru 30 de zile

Șoferița care încerca să parcheze automobilul și a accidentat, pe 4 noiembrie, la Comrat, o mamă cu doi copii care se aflau pe trotuar, a fost arestată joi, 6 noiembrie, pentru 30 de zile. Unul dintre copii a suferit răni grave și, din cauza stării sale critice, a fost transferat la Chișinău, la Institutul Mamei și Copilului, scrie presa din Găgăuzia.

Accidentul s-a produs lângă Liceul Teoretic „Nicolae Tretiakov” din Comrat.

Conform datelor preliminare, șoferiță, încercând să parcheze, a încurcat pedalele de accelerație și de frână, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra mașinii. Mașina a ieșit brusc pe trotuar și a lovit un copil care se întorcea de la grădiniță împreună cu mama sa.

În urma accidentului rutier, unul dintre copii a fost accidentat grav și a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.

„Copilul de trei ani a fost transferat la Institutul Mamei și a Copilului pe 5 noiembrie. Micuțul este în stare foarte gravă, se află în cadrul Secției de terapie intensivă, unde primește toate îngrijirile medicale necesare. Totuși, de ieri până azi sunt ușoare îmbunătățiri, dar oricum starea este gravă”, a declarat pentru ZdG Maxim Cazacu, purtătorul de cuvânt al Intitutului.

Poliția continuă investigarea circumstanțelor incidentului.