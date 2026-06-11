Expoziția de vagoane „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași” va avea loc în acest an la Chișinău și Bălți în perioada 12 iunie – 6 iulie 2026

În Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), vineri, 12 iunie, la ora 09:00, va fi inaugurată, la a patra ediție, expoziția de vagoane „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”, a anunțat Ministerul Culturii. La eveniment va participa președintele Parlamentului, Igor Grosu, ministrul Culturii, Cristian Jardan, directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Igor Cașu, istorici, oameni de cultură, miniștri și deputați. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 iunie – 6 iulie, în intervalul orar 09:00 – 21:00.

Potrivit unui comunicat, expoziția din acest an este organizată în contextul marcării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de oameni au fost ridicați din casele lor și deportați în Siberia și Kazahstan, în vagoane pentru vite, în cadrul uneia dintre cele mai tragice operațiuni represive ale regimului totalitar sovietic.



Programul expoziției include, pe lângă vizitarea zilnică, câteva evenimente speciale. Pe 21 iunie vor fi prezentate filme tematice din rezervele Arhivei Naționale despre represiunile sovietice, iar pe 28 iunie se va juca un spectacol. Pe 6 iulie, va avea loc un eveniment special dedicat deportărilor din noaptea de 6 spre 7 iulie 1949.



De asemenea, în ediția din acest an va fi organizată o expoziție similară la Bălți. Inaugurarea acesteia va avea loc tot vineri, 12 iunie, la ora 08:30.



„Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași” reconstituie, prin documente, fotografii, obiecte de epocă și mărturii, suferința familiilor deportate și memoria celor care au trecut prin experiența represiunilor staliniste. Vizitatorii vor putea vedea vagoane asemănătoare celor în care au fost transportați oamenii, precum și materiale documentare care reflectă amploarea tragediei și impactul acesteia asupra societății. Expoziția este un exercițiu de memorie colectivă și un omagiu adus tuturor celor care au fost deportați, persecutați, deposedați de bunuri și rupți de familiile lor.

Operațiunea de deportare în masă din RSS Moldovenească în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18 392 persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de „curățare” a noilor teritorii ocupate de URSS în anii 1939-1940, ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov. Deportarea în masă din 6-9 iulie 1949 a fost cea mai amplă de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea a cuprins peste 11 mii de familii, contingentul strămutaților forțat în vagoane de vite alcătuind 35.796 de persoane, dintre care 11.889 de copii, 14.033 de femei și 9.864 de bărbați.