Europa 2028 – un manifest a 28 de economiști și antreprenori pentru o economie modernă în R. Moldova

28 de economiști, antreprenori, investitori, agricultori, vinificatori, producători, exportatori, specialiști în energie și IT au lansat marți, 2 septembrie, Europa 2028, un manifest pentru o economie modernă în R. Moldova.

Potrivit Europa 2028, economia trebuie să domine agenda politică. „Având o piață internă mică, trebuie să fim integrați în blocuri comerciale mari – o altă rețetă nu există.”

„Aderarea la UE nu e despre geopolitică și declarații siropoase. E despre unica noastră șansă de a construi o economie competitivă, despre salarii, exporturi, joburi, investitii. Iar pentru o economie mică precum a noastră, cu o piață domestică infimă, care deja are ⅔ din comerț cu UE – e și o alegere existențială. Suntem aproape, fereastra e deschisă. Ar fi culmea sa ne împiedicăm pe ultima sută de metri”, susține omul de afaceri și fondatorul Europa 2028 Vasile Tofan.

Astfel, 28 de antreprenori, investitori și economiști, din toate regiunile R. Moldova – inclusiv malul stâng și Găgăuzia – și din diasporă.

„Iulia, antreprenoare, a lăsat în urmă un job la JP Morgan în Londra, pentru a porni o afacere de familie care produce și exportează biscuiți. Victor, vinificator, a fondat cel mai mare jucător vinicol din Europa Centrala și de Est. Dumitru, un agricultor tânăr, după o carieră la Nike, în Olanda, operează o livadă de nuci la Orhei, procesând și exportând în Europa. Gleb, originar din Slobozia, stânga Nistrului, a fondat o companie în tehnologii medicale, fiind unicul moldovean Forbes 30/30 etc.”

Europa 2028 este o mișcare civică, vocală, care susține opțiunea pro‑UE și reformele care fac economia să funcționeze.

„Acum e momentul nostru european. UE s-a extins mereu după crize, iar fereastra pentru R. Moldova e deschisă acum. Decizia politică de a ne primi a fost luată, de aici încolo ține de noi. Ca să nu ratăm această șansă unică, trebuie să lucrăm la o economie cu adevărat competitivă – reguli simple, investiții pragmatice, un stat eficient”, se arată pe site-ul oficial Europa 2028.

Vasile Tofan este un antreprenor și analist economic, a condus investițiile în Purcari, Glass Container Company si Maib și este unul dintre membrii inițiativei civice „Cetățeni pentru Europa”.