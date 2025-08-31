Este posibilă fraudarea alegerilor? Explicațiile vicepreședintelui CEC

În spațiul public se vehiculează ideea că alegerile parlamentare din 28 septembrie ar fi deja „decise”, că diaspora ar putea influența fraudulos rezultatele sau că CEC ar lucra în favoarea unui partid. Într-un interviu pentru podcastul Detectorul de Falsuri al Ziarului de Gardă, Pavel Postica, membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a respins aceste acuzații și a explicat cum este garantată corectitudinea și securitatea procesului electoral.

Pavel Postica a explicat că cei care numără voturile nu sunt angajații direcți ai CEC, ci membri ai birourilor electorale constituiți prin delegare din partea administrației publice locale și a partidelor politice reprezentate în Parlament, inclusiv din opoziție. „Posibilitatea Comisiei Electorale Centrale de a influența aceste componențe a persoanelor este foarte, foarte mică. (…) Ei trebuie să păstreze independența și neutralitatea politică și ei numără voturile”, explică Pavel Postica.

El a mai subliniat un paradox al percepției publice: „Când întrebi lumea la general, au fost falsificate alegerile? Mulți zic, da. Dar când îi întrebi: la tine în secție au fost falsificate? Ei zic, nu. Deci cum pot fi falsificate alegerile pe țară, fără a fi falsificate în localitatea unde tu ai votat? Este un nonsens”.

Transparență și verificare în timp real

Potrivit lui Postica, întreg procesul electoral este monitorizat și verificabil. Datele privind prezența la vot sunt publicate „minut în minut”, iar rezultatele preliminare sunt dublate de procesele verbale semnate de membrii birourilor electorale.

„Dacă CEC a anunțat că s-au prezentat la vot 1.300.000 de persoane, înseamnă că, conform proceselor verbale, trebuie să fie nu mai mult de 1.300.000 de buletine de vot eliberate. (…) Diferențele, chiar dacă sunt, ele sunt minore, de ordinul unităților sau zecilor, când e vorba de eroare umană”, a explicat membrul CEC.

Aceste documente sunt publice, scanate și accesibile, astfel încât oricine poate compara datele electronice cu cele pe suport de hârtie. „Alegerile practic nu au fost niciodată falsificate în Republica Moldova. Eu nu cred că acest lucru este posibil, urmare a faptului că în acest proces sunt implicate zeci de mii de persoane de diferită coloratură politică, care se verifică și controlează reciproc.”

Cum este protejat sistemul informatic electoral

Întrebat despre riscul unor atacuri cibernetice, Postica a amintit de un incident grav din 2024: „Noi anul trecut am avut unul dintre cele mai masive atacuri continue asupra infrastructurii CEC. Mai mult de 13 ore a durat acest atac din partea diferitor forțe rău intenționate”.

El a precizat că securitatea IT este asigurată de Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică (STISC), în cooperare cu ASP și SIS: „Pentru mine, simplist vorbind, colegii de la STISC reprezintă o umbrelă care ne protejează de acea ploaie, de acele atacuri care vin în adresa noastră. (…) Avem un grup de lucru dedicat, cu schimb operativ de informații la nivel tehnic”.

În ciuda acestor riscuri, Postica insistă că baza sistemului electoral rămâne votul pe hârtie, imposibil de înlocuit: „Dincolo de datele digitale pe care le prezentăm, întotdeauna este hârtie. Buletinul de vot pe hârtie, cu ștampile și liste electorale, rămâne garanția verificării și a transparenței”.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Consolidarea rezilienței de sus în jos și de jos în sus în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.