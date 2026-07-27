Escrocheriile telefonice continuă: prejudicii de peste un milion de lei, iar 172 de tentative au fost oprite în weekend

În weekend, oamenii legii au înregistrat un nou caz de escrocherie telefonică, iar un alt caz, comis anterior, a fost raportat de victimă abia acum. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei, a anunțat luni, 27 iulie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană a fost înregistrat în Chișinău.

În perioada martie – iunie 2026, persoane necunoscute au determinat victima să transfere succesiv 1000 de dolari și 50.000 de euro, sub pretextul efectuării unor investiții. Mijloacele financiare au fost transferate prin aplicație electronică.

„Totodată, datorită reacției prompte a cetățenilor, 172 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube”, a precizat IGP.

Poliția reamintește cetățenilor să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute.