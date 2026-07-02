Episcopul Antonie de Bălți, ales în fruntea Mitropoliei Basarabiei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a votat numirea Preasfinţitului Episcopul Antonie de Bălți, la conducerea Mitropoliei Basarabiei. Decizia a fost luată joi, 2 iulie 2026, la circa o lună de la retragerea ÎPS Petru de la șefia Mitropoliei.

Anterior, Mitropolia Basarabiei a anunțat că „membrii Sinodului mitropolitan au desemnat doi candidați pentru slujirea de Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei”. Contracandidatului Preasfinţitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud a fost Preasfinţitul Părinte Episcop Antonie de Bălți.

Părintele Antonie, Episcopul de Bălți, s-a născut în data de 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din anul 1995, ierarhul a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie.

În ședința din 22 mai 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei.

Hirotonia întru arhiereu a avut loc în data de 24 mai 2014, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Catedrala Patriarhală din București.

Patru ani mai târziu, în 24 mai 2018, Sfântul Sinod l-a ales, prin vot secret, Episcop de Bălți.

Mitropolia Basarabiei a rămas fără mitropolit în urma demisiei ÎPS Petru din funcție, pe fundalul unui scandal cu tentă sexuală.

Retragerea Înaltpreasfințitului Petru de la conducerea Mitropoliei Basarabiei, pe fundalul unui scandal cu tentă sexuală

La 30 mai 2026, aproape concomitent, apăreau două texte privind motivele demisiei Înaltpreasfințitului (ÎPS) Părinte Petru din funcția de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

Unul dintre texte, un comunicat publicat de Mitropolia Basarabiei, în care „vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii” erau enunțate drept motive ale cererii de demisie pe care Mitropolitul Petru ar fi depus-o încă la 27 mai 2026.

Celălalt text, publicat de un site românesc, trata același subiect, sub un alt aspect însă. Articolul, însoțit de imagini video cu conținut sexual, susține că în respectivele înregistrări ar apărea Înaltpreasfințitul Petru în ipostaze intime alături de un alt bărbat. Autorul textului afirmă că Mitropolitul Petru „s-a autodemis știind că dau imaginile”.

Despre apariția aproape concomitentă a celor două informații, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, Andrei Bucliș, ne-a spus că e o coincidență.

ZdG: Dacă cererea de demisie a fost înaintată pe 27 mai, de ce comunicatul despre aceasta a fost publicat abia în seara zilei de 30 mai, atunci când au apărut în spațiul public și acele imagini?

A. Bucliș: Pentru că trebuia să primim confirmarea aprobării de către Preafericitul Patriarh Daniel.

ZdG: A fost o coincidență?

A. Bucliș: A fost o coincidență. Dar acum, în lumea în care trăim, dacă spunem că a fost o coincidență, vă dați seama că e pus sub semnul îndoielii, dar așa s-a întâmplat.

ZdG: Deci, abia atunci seara, după ora 19:00, ați primit confirmarea?

A. Bucliș: Confirmarea, probabil, a venit mai devreme, dar gândiți-vă că, într-o Eparhie, există mai multe sectoare administrative.

Informațiile au stârnit un val de reacții, scandalizând opinia publică. Teologul și jurnalistul român Paul Palencsar susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că informația nu ar fi fost una străină în rândul clericilor.

„Mulți clerici și apropiați ai celui care azi spune adio tronului mitropolitan de la Chișinău știau cine e cu adevărat cel care împărțea binecuvântări sutelor de mii de credincioși. Se știa! Dar s-a tăcut! De ce? Lingușeală, oportunism, șantaj, beneficii. Fiecare a câștigat ceva. Nu și Biserica! […] Nu neputințele vârstei l-au făcut pe mitropolitul Petru să demisioneze subit, ci faptul că adevărul a ieșit la lumină”, a scris Palencsar.

Tăcerea Mitropoliei Basarabiei

După aproape trei zile de la publicarea imaginilor video, atribuite Înaltpreasfințitului Petru, nici Mitropolia Basarabiei, nici cel vizat, nu au venit cu niciun comunicat de presă prin care să comenteze informațiile distribuite pe internet. Singurele comentarii au fost oferite abia la două zile după apariția imaginilor, de Andrei Bucliș, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, la solicitarea jurnaliștilor.

Pentru ZdG, purtătorul de cuvânt a declarat că „personal, nu am cunoscut despre aceste imagini înainte să fie publicate” și că nu știe dacă imaginile video erau cunoscute altor clerici.

Totodată, ne-a comunicat că „materialul video a fost dat pentru a fi analizat de niște experți în domeniu pentru a vedea dacă sunt imagini autentice, sunt trucate sau care este probabilitatea ca ele să fie adevărate”, precizând că nu cunoaște cât timp ar dura realizarea expertizei.

„Așteptăm rezultatul expertizei și vom veni cu reacție. Noi ne detașăm de astfel de comportament, nu doar pentru un cleric, ci în general nu suntem de acord cu un astfel de comportament, pentru că e contrar principiilor morale ale credinței ortodoxe, cu atât mai mult, dacă este vorba desrpe un slujitor al Sfântului Altar. Dar orice comentariu este de dorit să-l facem atunci când vom ști dacă imaginile sunt autentice sau nu”, a comentat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.

Întrebat dacă ÎPS Petru a confirmat sau infirmat veridicitatea acelor imagini, Bucliș a menționat că nu a avut o discuție cu mitropolitul demisionar.

Am încercat să discutăm cu Mitropolitul Petru, însă la apel ne-a răspuns o femeie care ne-a spus că Înaltpreasfințitul Petru „nu este disponibil, se pregătește să plece la Sinod”, adunarea care se va ține între 3 și 4 iunie, unde va fi ales noul Mitropolit al Basarabiei.

În spațiul public, acuzațiile cu caracter sexual îndreptate de Mitropolitul Petru, fața căruia apare în imaginile video publicate, sunt urmate de acuzații adresate Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, acuzat că ar fi cel de-al doilea protagonist al secvenței video.

Preasfințitului Părinte Veniamin a venit însă cu o adresare publicată pe site-ul Episcopiei Basarabiei de Sud, în care dezminte acuzațiile, menționând că „nu am fost și nu sunt implicat în niciunul dintre faptele care îmi sunt atribuite sau sugerate în diverse materiale denigratoare apărute în presă și în mediul online”.