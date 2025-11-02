Elevii din R. Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni, a cincea ediție consecutiv

Pentru a cincea ediție consecutiv, elevii din R. Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În anul curent, competiția s-a desfășurat în perioada 28 octombrie – 01 noiembrie în Panama City, Panama și a reunit echipe din peste 190 de țări. Olimpiada este organizată pentru elevii de 15-18 ani.

Medalia de aur a fost obținută la categoria Inovație în Inginerie. Premiul Ustad Ahmad Lahori pentru Inovație în Inginerie este acordat echipelor care demonstrează creativitate și inovație în construirea robotului pentru a îndeplini un aspect specific al competiției. Acest premiu recunoaște designurile unice și inovatoare.

„Echipele trebuie să manifeste Profesionalism Demn și Coopertiție (Competiție și Cooperare), să prezinte o caracteristică unică și practică a robotului, bine executată și relevantă pentru provocarea din acest an, pe care să o comunice eficient juriului”, potrivit comunicatului MEC.

De asemenea, echipa Moldovei a obținut o Mențiune de onoare la categoria FIRST Global Innovator Award, în onoarea lui Fred Smith. Acest premiu recunoaște echipele care, prin intermediul experienței „New Technology Experience”, demonstrează inovație și spirit de cercetare în aplicarea noilor tehnologii.

Republica Moldova a fost reprezentată de o echipă extinsă de 6 elevi și 3 mentori:

Cristian Andrieș – Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Chișinău

David Bragarenco – Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău

Mihai Marandici – Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău

Ion Pavelescu – Liceul Teoretic „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău

Cristian Romanciuc – Instituția Publică Liceul Teoretic „George Meniuc”, Chișinău

Emilia Țurcan – Instituția Publică Liceul Teoretic „Waldorf”, Chișinău

Veronica Eșanu – coordonatoare și mentoră, Programul Innovate Moldova

Florin Cazac – mentor, Tekwill Academy Kids

Nicolae Țurcanu – mentor secund, student, Universitatea Tehnică a Moldovei

Tema competiției din acest an a fost „Eco Equilibrium” și a provocat echipele FIRST Global, formate din tineri din întreaga lume, să inoveze împreună pentru a maximiza biodiversitatea și a proteja incredibila varietate de forme de viață care ne susțin pe toți.