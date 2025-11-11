DW Ucraina: Ce ar însemna căderea oraşului Pokrovsk

În jurul oraşului din Donbas se poartă lupte crâncene. Potrivit Deutsche Welle, experţii pleacă de la premisa că ruşii vor reuşi curând să cucerească Pokrovsk. Cum ar influenţa victoria evoluţia viitoare a războiului?

Situaţia din Pokrovsk se află de zile bune în centrul tuturor rapoartelor militare. Pentru trupele ucrainene situaţia este critică pe acel segment de front. La 21 de luni de când ruşii au cucerit Avdiivka, o suburbie a oraşului Doneţk, Pokrovsk ar putea deveni un nou punct nodal al logisticii trupelor ruse.

Luptele din jurul oraşului de la graniţa cu regiunea Dnipropetrovsk durează de mai bine de un an. Înainte de invazia la scară largă a trupelor ruse în Ucraina oraşul avea aproximativ 60 000 de locuitori şi era un important centru industrial şi nod de transport în partea Donbasului controlată de Kiev. Dar în vara anului 2025 doar 1500 de oameni mai trăiau acolo. Majoritatea civililor s-au refugiat de îndată ce localitatea a devenit teatru de război. Luptele intense se poartă în ultima vreme chiar pe străzile oraşului.

Ruşii au avansat masiv în direcţia Pokrovsk

Rob Lee, expert în cadrul Foreign Policy Research Institute din SUA, a declarat pentru agenţia Reuters că Pokrovsk este „o zonă gri”.

„Este clar că trupe ruse de sabotaj pătrund adânc în oraş, în nord şi nord-vest. Încă nu este clar în ce proporţie controlează întreg teritoriul. Dar este clar că Rusia şi-a întărit în ultimele două săptămâni considerabil trupele din oraş”.

Potrivit diverselor estimări ar fi vorba de 200, 300 sau chiar mai mulţi soldaţi.

„Şi cu cât mai mulţi soldaţi se află în oraş cu atât controlează mai bine Rusia zona”.

Problema principală a trupelor ucrainene din Pokrovsk este „logistica închisă”, susţine Marina Miron, expertă în cadrul King’s College London.

„Dat fiind că trupele ucrainene sunt izolate de lumea dinafară ele sunt aprovizionate cu drone. Atât drone aeriene cât şi terestre, fiindcă situaţia este extrem de periculoasă. Şi atunci când trupele nu pot fi aprovizionate şi răniţii nu pot fi evacuaţi situaţia poate fi comparată cu o bombă cu ceas”.

A fost Pokrovsk deja cucerit?

Colonelul Markus Reisner, expert militar austriac, analizează situaţia de pe frontul ucrainean deja de la începutul războiului. Multă vreme trupele ucrainenenu s-au retras din oraş din mai multe motive, a explicat el pentru DW. Pe de-o parte a fost vorba de construcţia unei noi linii de apărare dincolo de Pokrovsk şi Kostiantinivka. Pe de altă parte a fost în interesul Ucrainei să câştige timp prin stoparea înaintării trupelor ruse. Pentru postul german de ştiri ntv, Reisner a declarat că în opinia sa Pokrovsk a fost deja cucerit de ruşi.

Dacă este adevărat atunci se naşte întrebarea: ce înseamnă asta pentru evoluţia viitoare a războiului? „Pokrowsk este un oraş important”, a amintit Rob Lee.

„Rusia nu a obţinut în oraşele semnificative succese mari. Dar cucerirea oraşului Pokrovsk ar fi pentru Rusia un succes major al anului 2025. Din perspectiva mass media cucerirea oraşului până la sfârşitul anului ar fi foarte importantă”.

Străpungere operativă a frontului?

Colonelul Reisner subliniază că Rusia nu a reuşit până acum o străpungere operativă a frontului. Chiar dacă acesta a fost obiectivul în timpul verii, ruşii nu au reuşit să-l atingă, în ciuda faptului că au câştigat mult teren.

Dacă Ucraina va pierde Pokrovsk oraşul va deveni, potrivit experţilor militari, un punct central de sprijin al trupelor ruse din regiune, la fel cum a fost anterior pentru trupele ucrainene. Ruşii ar putea avansa într-un teren cu imobile înalte şi numeroase construcţii, unde ar putea fi cazaţi mii de soldaţi. Trupele ucrainene, între care piloţi de drone, unităţi de luptă electronică şi cercetare s-ar vedea nevoite să se retragă în zone împădurite.

„Pokrovsk ar fi primul succes operativ-tactic pentru ocupantul rus de la cucerirea suburbiei Avdiivka. Timp de un an succesele lor au fost preponderent de natură tactică. Pe fundalul pierderilor, al timpului şi resurselor investite aceasta este o ruşine pentru o armată atâta de mare”, a declarat observatorul militar ucrainean Oleksandr Kovalenko pentru agenţia Reuters.

Experţii văd două posibilităţi pentru evoluţia viitoare a războiului, dacă trupele ucrainene vor fi silite să se retragă din Pokrovsk: fie propaganda rusă şi Putin vor încerca să prezinte asta în Rusia ca pe o victorie pentru a iniţia apoi tratative cu Ucraina şi cu vestul, fie Putin va fi încurajat prin cucerirea Pokrovskului să lanseze noi ofensive. În acest caz ţintele logice nu ar fi doar alte oraşe din regiunea Doneţk, cum ar fi Kramatorsk şi Sloviansk, ci şi regiunea învecinată Dnipropetrovsk.

Pentru a sili Rusia să vină la masa tratativelor, Ucraina încearcă să reducă presiunea prin atacuri asupra unor obiective strategice aflate adânc în profunzimea teritoriului rus, a explicat Markus Reisner. În plus, Ucraina încearcă să determine SUA să-i vândă rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune. Dar Putin, în ciuda pierderilor grele, se vede pe drumul către victorie, consideră colonelul austriac.