Duma de Stat din Rusia a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine

Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, 16 decembrie, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus, Vladimir Putin, în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), transmite G4Media.

Potrivit normei adoptate, în Rusia nu vor fi aplicate hotărârile unor instanţe din state străine ale căror competenţe nu au fost recunoscute de Rusia sau care nu se bazează pe rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU. Este vorba despre amendamente la articolul 6 din Legea Federală Constituţională privind sistemul judiciar al Federaţiei Ruse.

CPI a emis în martie 2023 un mandat de arestare pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin pentru infracţiunile de deportare forţată şi transfer ilegal de copii ucraineni în teritorii ocupate de Rusia în timpul războiului din Ucraina.

După acest mandat, Kremlinul a respins jurisdicţia acestei instanţe cu referire la Vladimir Putin şi la alţi înalţi oficiali ruşi implicaţi în campania militară rusă din Ucraina.

Rusia a semnat în 2000 Statutul de la Roma, documentul fondator al CPI, pe care, însă, nu l-a ratificat niciodată, iar în 2016 şi-a retras semnătura după ce curtea a stabilit că anexarea de către Moscova a peninsulei ucrainene Crimeea reprezintă o „ocupaţie permanentă”.

În pofida mandatului de arestare pentru presupusa deportare a copiilor ucraineni, preşedintele Vladimir Putin a călătorit la vremea respectivă în ţări, precum Mongolia, care sunt semnatare ale statutului CPI şi care au ignorat apelul de a-l aresta pe liderul rus.

Justiţia rusă a răspuns la mandatul de arestare al liderului de la Kremlin condamnând, în absenţă, la pedepse cu închisoarea cuprinse între 3,5 şi 15 ani nouă procurori şi judecători ai CPI, printre care Karim Khan, Sergio Gerardo Ugalde Godinez şi Luz del Carmen Ibanezez Carranza.

Rusia a acuzat judecătorii şi procurorii CPI, printre altele, că au iniţiat un proces de urmărire penală ce include arestarea unor reprezentanţi ai unui stat străin care beneficiază de imunitate internaţională.