Două persoane, inclusiv o minoră, au fost intoxicate cu monoxid de carbon. Motivul – soba defectă

Două persoane, printre care o minoră, au suferit o intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă defectă. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 2 noiembrie 2026, într-o gospodărie din satul Pîrlița, raionul Ungheni, a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:58. Potrivit informațiilor, o femeie în vârstă de 34 de ani și fiica de 8 ani au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării sobei de încălzit. Acestea, cu semne de intoxicație, au fost transportate la spitalul raional pentru investigații medicale”, a precizat IGSU.

În prezent, starea victimelor este stabilă, potrivit Inspectoratului. Incendiu în locuință nu s-a produs.

În urma cercetărilor la fața locului, angajații IGSU au stabilit preliminar că, în timpul exploatării sobei de încălzit, fumul nu a fost evacuat corespunzător prin canalele de fum, pătrunzând în interiorul încăperii prin fisurile sobei.

„Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat cetățenii să verifice periodic starea sobelor de încălzit și a canalelor de evacuare a fumului. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu utilizeze sobe defecte sau improvizate, să aerisească încăperile în timpul și după utilizarea acestora, iar pe timpul nopții neapărat să stingă focul din sobă. De asemenea, salvatorii avertizează cetățenii să nu meargă la somn în încăperi unde persistă miros de fum sau există riscul acumulării de monoxid de carbon, pentru a preveni cazurile de intoxicație”, a transmis instituția.

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026, în R. Moldova au fost înregistrate 29 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon de la sobe, în urma cărora au avut de suferit 49 de persoane, inclusiv 18 copii, iar 5 persoane au decedat.

