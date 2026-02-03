Dosarul Plahotniuc. Ministerul Finanțelor solicită încasarea unui prejudiciu de milioane

Ministerul Finanțelor solicită încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc, sub formă de prejudiciu, a 39 milioane de dolari SUA și 3,5 milioane de euro – sumă regăsită în rechizitoriul procurorilor. Aferent acestei acestei sume, reprezentantul Ministerului a solicitat și încasarea unei dobânzi de 5% anual din prejudiciul imputat lui Plahotniuc, calculat începând cu 4 octombrie 2016, dată la care cele 13,4 miliarde de lei furați din sistemul bancar au fost puse pe umerii cetățenilor. Solicitarea a fost înaintată în ședința din 3 februarie 2026, desfășurată în lipsa inculpatului, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc.

Până la 26 ianuarie 2026, dată la care Ministerul Finanțelor a înaintat acțiunea civilă, dobânda aferentă sumei prejudiciului inițial cauzat de inculpartul Plahotniuc, calculată de Ministerul Finanțelor este de 18,7 milioane de dolari SUA și 1,7 milioane de euro, potrivit reprezentantului Ministerului Finanțelor.

„Domnul Plahotniuc știe despre existența acestei acțiuni. Cât ține de cifrele sau sumele invocate de partea vătămată, ei doar au făcut un copy paste din învinuirea înaintată de procurori, fără a face o analiză dacă s-a cauzat un prejudiuciu și care este cuantumul acestui prejudiciu”, a declarat presei apărătorul Lucian Rogac.

Avocatul a adăugat că „în cauza dată, au fost aplicate sechestre care acoperă mai multe decât suficient prejudiciul”.

Acuzatorul de stat, Alexandru Cernei, a menționat că, în acest dosar, au fost aplicate sechester inclusiv pe două vile din România și Franța.

„Cauza cuprinde un șir de sechestre. Acele sechestre sunt aplicate pe diverse bunuri care-i aparțin inculpatului, majoritatea sunt din R. moldova, plus o vilă din România și una din Franța”, a delcarat acuzatorul.

În acest dosar, potrivit Procuraturii Anticorupție, acuzatorii au pus sechestru pe bunuri de peste 1,1 miliarde de lei.