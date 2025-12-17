Dosarul „Laundromat”: Încă doi foști judecători recunoscuți vinovați de Curtea de Apel

Doi foști judecători au fost recunoscuți vinovați în dosarul „Laundromat”, anunță miercuri, 17 decembrie, Procuratura Anticorupție (PA).

În cazul primului judecător, Mihail Moraru, a fost admis de către Colegiul penal al Curții de Apel Centru apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat în dosar, care fusese achitat prin sentința din 30 aprilie 2024.

În cazul celui de-al doilea fost judecător, Curtea de Apel a respins apelul inculpatului, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 26 februarie 2021.

Astfel, instanța a constatat vinovăția ambilor judecători pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă i-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală.

Potrivit PA, cauzele penale au fost pornite în septembrie 2016.

Conform materialelor cauzei, în cazul judecătorului Moraru, inițial achitat de prima instanță, activând la Judecătoria Ungheni, în decembrie 2011, a primit spre examinare o cerere depusă de o companie cu sediul în Noua Zeelandă privind eliberarea unei ordonanțe judecătorești pentru încasarea unei datorii în sumă de 300 de milioane de dolari de la mai mulți debitori. Cererea era întemeiată pe aceleași tipuri de acte neverificate, incomplete și neautentificate, care impuneau, în mod legal, respingerea acesteia.

„Ca rezultat al acestor hotărâri ilegale, în conturile executorilor judecătorești au fost transferate sume echivalente cu peste 600 de milioane de dolari, fonduri utilizate ulterior în cadrul unei scheme internaționale de spălare a banilor. Acestor fonduri le-a fost conferită aparența unor obligații civile valide prin deciziile emise de magistrați. Prin aceste acțiuni, judecătorii au subminat grav autoritatea și credibilitatea sistemului judecătoresc, afectând imaginea R. Moldova atât pe plan național, cât și internațional”, a scris PA.

În cazul celui de-al doilea judecător condamnat de prima instanță, în august 2011, la Judecătoria Comrat a fost înregistrată o cerere depusă de o companie din Marea Britanie privind încasarea sumei de 300 de milioane de dolari de la mai mulți debitori. La acea vreme, judecătorul, deținând și funcția de vicepreședinte al instanței, și-a repartizat tot lui cererea respectivă prin rezoluție, cu o zi înainte ca aceasta să fie repartizată tot lui prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD).

Astfel, judecătorul a admis cererea și a emis o ordonanță prin care a dispus încasarea sumei de 300 de milioane de dolari, deși actele depuse la dosar constau exclusiv din copii xerox neautentificate, lipsite de semnături, ștampile, traduceri autorizate și rechizite bancare ale părților. În aceste condiții, judecătorul era obligat să nu dea curs cererii și să refuze eliberarea ordonanței judecătorești.

PA menționează că deciziile sunt executorii din momentul adoptării, „însă pot fi atacate cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale”.