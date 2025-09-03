Dosar electronic de sănătate, programări online, și rețete electronice: Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate

Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze fluxurile de lucru.

Potrivit unui comunicat al Executivului, pacienții vor beneficia de servicii medicale mai eficiente și mai accesibile, prin dosarul electronic de sănătate, programări online, rețete electronice și servicii de telemedicină, inclusiv în zonele rurale.

„Programul include măsuri concrete pentru dezvoltarea unor aplicații digitale, menite să faciliteze accesul pacienților la propriile date și să simplifice interacțiunea cu sistemul medical. În paralel, vor fi lansate inițiative pentru creșterea nivelului de alfabetizare digitală a populației și pentru dezvoltarea competențelor digitale ale personalului medical, astfel încât noile instrumente să fie utilizate eficient”, se arată în comunicat.

Potrivit, notei informative a proiectului, se estimează că, prin reducerea spitalizărilor evitabile și îmbunătățirea coordonării îngrijirilor, sistemul de sănătate va beneficia de economii anuale semnificative și de o utilizare mai eficientă a resurselor.