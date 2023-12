Dorin Recean vine cu o replică, după ce a fost criticat pentru că a nominalizat magistratele care au anulat dispoziția CSE privind excluderea candidaților Șansă de la alegeri

Premierul Dorin Recean a explicat că CSE a exclus din cursa electorală candidații Șansă pentru ca aceștia să nu câștige alegerile prin cumpărarea voturilor și, ulterior, să nu dezbine astfel, la nivel regional, societatea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TV8. Totodată, prim-ministrul a venit cu o replică după ce a fost criticat pentru declarațiile făcute în raport cu decizia Curții de Apel Chișinău de anulare a dispoziției Comisie pentru Situații Excepționale (CSE) cu privire la eliminarea din cursa electorală a candidaților Șansă.

Dorin Recean a subliniat în cadrul emisiunii că „nu trebuie să punem accentul pe alegeri, ci pe securitatea statului”.

„Avem un grup criminal care direct cumpără voturile. Același grup a încercat anterior să destabilizeze țara. Acum ei au încercat să atace instituția democratică, să cumpere voturi ș,i la nivel reginal, să dezbine societatea. Este datoria Guvernării de a elimina asemenea posibilități. Asta noi am și făcut, prin intermediul Comisiei pentru Situații Excepționale. (…) Nu trebuie să punem accentul pe alegeri, ci pe securitatea statului. Ceea ce a făcut Comisia pentru Situații Excepționale este să asigure securitatea statului”, a afirmat premierul.

Totodată, acesta a venit și cu un răspuns față de criticile din partea Consiliul Superior al Magistraturii și Asociației Judecătorilor din R. Moldova, care au declarat că dezaprobă declarațiile prim-ministrului, de la începutul ședinței Guvernului, privind decizia Curții de Apel Chișinău de a anula dispoziția CSE prin care candidații partidului Șansă au fost excluși din cursa electorală și nominalizarea celor trei magistrate care au luat hotărârea.

„Eu aș dori ca Asociația (n.r. Asociația Judecătorilor din R. Moldova) să discute unele probleme din domeniul justiției. De exemplu, cu toții am văzut cum judecătorul a dat o sentință blândă pentru șoferul beat care a ucis un copil. (…) Nu am văzut ca Asociația să se adune atunci și să spună că nu acceptă așa ceva și că trebuie să lucreze cu judecătorii. (…) Când judecătorii au fost prinși în flagrant cu sute de mii, la fel, nu am văzut să se adune Asociația”, a declarat Dorin Recean.