Doina Nistor a prezentat raportul activității MDED. „Am muncit pentru ca economia R. Moldova să nu mai fie doar rezistentă, ci și capabilă să crească”

Doina Nistor, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a ținut marți, 28 octombrie, o conferință de presă de totalizare a activității sale în calitate de șefă al MDED.

Potrivit unui comunicat, în perioada martie – octombrie 2025, MDED a pus bazele unui nou model de dezvoltare, „centrat pe productivitate, valoare adăugată, inovație și integrare europeană”.

„Când am preluat mandatul, am spus clar că vom schimba paradigma economică a țării. Moldova are nevoie de o economie productivă, competitivă și ancorată în Europa. Azi putem spune că această viziune a prins contur, prin reforme concrete, instituții consolidate și rezultate vizibile pentru antreprenori și cetățeni”, a declarat Doina Nistor.

Conform Ministerului, unul dintre cele mai importante rezultate ale mandatului este consolidarea infrastructurii financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii, coloana vertebrală a economiei. „Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a devenit un adevărat partener de dezvoltare, nu doar un furnizor de granturi”.

Totodată, recent, a fost aprobat programul-cadru „Creștem IMM”, un instrument simplificat, cu un plafon majorat al grantului la 3 milioane lei pentru investiții complexe.

„Fondul de Garantare a Creditelor a fost extins și capitalizat, acoperind până la 80% din valoarea creditelor, eliminând bariera lipsei de gaj care bloca accesul la finanțare pentru mii de companii. În prezent, 11% din totalul creditelor bancare destinate IMM-urilor sunt garantate de ODA.”

MDED a mai creat cadrul legal pentru Fondul de Fonduri, „un mecanism prin care statul și investitorii privați finanțează împreună companiile moldovenești cu potențial de creștere”.

ODA a finanțat peste 2270 de proiecte, a oferit aproape 1 miliard de lei în granturi, a generat investiții de peste 2,1 miliarde de lei și a susținut 30 000 de locuri de muncă.

MDED a creat platforma EVO, „Guvernul în buzunarul tău”, cu peste 200 000 de documente digitale emise.

„Astăzi, 80% dintre antreprenori interacționează digital cu administrația publică, iar 70% dintre serviciile pentru afaceri sunt deja online. Digitalizarea nu mai este un proiect, ci o realitate care economisește timp, reduce costuri și oferă transparență”, a scris Ministerul.

Prin Legea Freelancerilor, adoptată în vara acestui an, a fost creat un regim fiscal simplu și echitabil, cu un impozit unic de 15%, care include sănătatea și pensia pentru toți cei care lucrează pe cont propriu în domenii de servicii. Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2026, deschizând oficial era economiei digitale și a muncii flexibile în R. Moldova.

Totodată, prin programul „3000 de lei pentru primul loc de muncă”, tinerii angajați în industrii strategice beneficiază de o indemnizație lunară suplimentară, timp de 12 luni.

Pe segmentul comercial, 67% din exporturile Moldovei merg către UE, „comparativ cu 35% acum un deceniu”.

Totodată, prin acordurile recente în cadrul Acordului de Liber Schimb (DCFTA), au fost majorate cotele de export pentru fructele moldovenești (prune, cireșe, mere și struguri).

De asemenea, băncile moldovenești au fost conectate la SEPA, „permițând plăți în euro rapide, sigure și de zece ori mai ieftine”. Iar „roaming ca acasă” în UE devine permanent din 1 ianuarie 2026.

Pentru promovarea exporturilor, a fost lansat Fondul „Bridge Export”, care susține participarea companiilor moldovenești la târguri, expoziții și misiuni economice, cu un buget de 20 milioane lei pentru 35 de acțiuni concrete de promovare.

Pe segmentul tehnologic, va fi construit parcul Moldova Innovation Technology Park (MITP): peste 2500 de companii din 43 de țări sunt înregistrate în parc, care contribuie cu aproximativ 7% la PIB și urmează să depășească 1 miliard de euro în venituri până la finele anului.

A fost creat Fondul de Inovații MITP, în valoare de 5,5 milioane euro, care oferă finanțare pentru dezvoltarea produselor și cercetarea aplicată.

„În paralel, R. Moldova s-a alăturat inițiativei europene EuroHPC, având acum acces la resursele de supercalcul și devenind parte a rețelei europene de fabrici de inteligență artificială, prin o antenă AI, numită FAIMA.”

Pe plan industrial și regional, a fost aprobat programul național pentru dezvoltarea parcurilor industriale, cu 250 milioane lei alocate prin Planul de Creștere al UE.

Impozitul zero pe profitul reinvestit a stimulat economia, investițiile private ajungând la 14,8% din PIB, cu șase trimestre consecutive de creștere.

„A fost un mandat scurt, dar intens. Am muncit pentru ca economia Moldovei să nu mai fie doar rezistentă, ci și capabilă să crească. Azi, motoarele economiei s-au reaprins. Avem stabilitate macroeconomică, antreprenori încrezători și parteneri europeni care cred în noi”, a declarat Doina Nistor.

Nistor pleacă din funcția de șefă MDED. Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a anunțat că Eugen Osmochescu, expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor, politicilor și reformelor instituționale pentru creșterea competitivității economice, este propus pentru a conduce MDED. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu organizații internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană, OECD și CEFTA, contribuind la proiecte majore în domenii precum dezvoltarea durabilă, investiții, digitalizare, guvernanță și inovare.

